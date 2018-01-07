شهود عيان: تدفق مياه سيل "وادى الأزارق" بوسط سيناء





شمال سيناء-محمد الحر





قال شهود عيان من سكان منطقة وسط سيناء، قبل قليل، إن سيل "وادى الأزارق" بأقصى جنوب رفح، تحرك بصورة سريعة نتيجة تدافع المياه.

وحسب شهود العيان، فإن مياه السيل اخترقت الحدود الدولية شرق سيناء.