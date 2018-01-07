شركة نفط ليبية تأمل بإعادة تشغيل مصفاة رأس لانوف





بنغازى (رويترز)

رحبت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز (راسكو)، اليوم الأحد بصدور قرار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فى قضيتى تحكيم دولى بخصوص مصفاة رأس لانوف، البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا، وقالت إنها تأمل باستئناف تشغيل المصفاة فى النصف الثانى من العام الحالي.

وقالت راسكو فى بيان نشر على صفحة تستخدمها الشركة بموقع فيسبوك "تزامن صدور الحكم مع ما تبديه شركة راس لانوف من استعدادات لبدء التشغيل فى النصف الثانى من هذا العام 2018".

كانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت فى وقت سابق إنها فازت فى قضيتى تحكيم دولى ضد مشغل مصفاة رأس لانوف ودعت لإعادة تشغيل المصفاة فى أقرب فرصة ممكنة.