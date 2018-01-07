س و ج.. كل ما تريد معرفته عن منظومة استخراج بطاقات التموين الجديدة بالموبايل





كتب مدحت وهبة





بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خدمة استخراج بطاقات التموين من خلال المحمول لضمان حصول المواطن على بطاقته بالرقم السرى دون تلاعب الموظفين فى البطاقات وعدم تسليمها للمواطنين كما كان يحدث من قبل، كما قامت الوزارة بتفعيل خدمة استخراج البطاقات من اى مكتب تموين داخل المحافظة.

"اليوم السابع" يستعرض تقريرا عن منظومة استخراج بطاقات التموين الجديدة:

ماذا تعنى المنظومة الجديدة لاستخراج بطاقات التموين؟

تعنى إعداد قاعدة بيانات لمستحقى السلع التموينية مؤمنة فى مركز معلومات الإنتاج الحربى، اعتبارًا من يناير الجارى وأن وزارة التموين ستكون على تواصل مع قاعدة البيانات، حيث أن النظام الجديد سيعمل على ضبط المنظومة وسيساهم فى منع التلاعب فى الدعم المخصص للمواطنين، كما سيحفظ للمواطن حقوقه ويضمن حصوله علىالبطاقات دون معاناة.

كيف سيتم استخراج بطاقات التموين من خلال المنظومة الجديدة؟

تم تفعيل خدمة استخراج بطاقات التموين من خلال المحمول بأن يقوم المواطن بتقديم طلبه بمكتب التموين وبمجرد تقديم الطلب سيقوم بإرسال رسالة فارغة بقيمة جنيه واحد من التليفون المحمول الخاص به على رقم "91237" وسيتم الرد عليه فى الحال بأن طلبه تم تسجيله على النظام الإليكترونى أم لا، وحال عدم تسجيله سيمكنه الرجوع لمكتب التموين للتأكد من تسجيل طلبه وأنه بعد أسبوع من تسجيل الطلب سيتم الرد على لمواطن رسالة على رقم المحمول الخاص به بأن طلبه تم قبوله أو رفضه، وأنه حال الرفض سيتم ذكر أسباب الرفض، وفى حال القبول سيتم إرسال رسالة أخرى للمواطن بعد 15 يومًا عمل من تقديم الطلب تفيد بأن بطاقته تم استخراجها وعليه بالتوجه لمكتب التموين لاستلام بطاقتك وأنه بمجرد استلام المواطنالبطاقة من مكتب التموين سيقوم رسالة أخرى بقيمة جنيه واحد على نفس رقم الخدمة "91237" ويكتب داخل الرسالة رقم "1"، وسيتم الرد عليه برسالة مجانية تتضمن الرقم السرىالخاص ببطاقته التموينية وتفعيل البطاقة.

ما قيمة خدمة استخراج بطاقات التموين من خلال المحمول؟

كل ما سيدفعه المواطن لهذه الخدمة حتى حصوله على البطاقة لا يتجاوز جنيهين فقط من خلال إرساله رسالتين قيمة كل رسالة جنيه واحد، وأن الرسائل التى سيتم الرد بها على المواطن من خلال المحمول مجانية.

هل يوجد رسوم أخرى يدفعها المواطن لاستخراج البطاقات؟

يقوم المواطن بسداد حوالة بريدية قيمتها لا تتعدى 20 جنيهًا قيمة الكارت الذكى وأنه بالرغم من زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية اشترطت وزارة التموين على الشركات بعدم زيادة قيمة الكارت الذكى عن 20 جنيهًا وأن خدمة استخراج البطاقة بالمحمول لا تتعدى 2 جنيه.

ما عدد الطلبات التى تلقتها مكاتب التموين من المواطنين لاستخراج البطاقات من خلال المحمول؟

تم استلام ما يقرب من 16 ألف طلب لاستخراج البطاقات بدل التالف أو الفاقد أو فصل اجتماعى حتى الآن من خلال مكاتب التموين وجارى استلام أى طلب من المواطنين بشأن استخراج بطاقات التموين الذكية.

ما مدة استخراج بطاقات التموين الذكية بدل فاقد أو تالف أو فصل اجتماعى؟

اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع الشركات المنفذه بأن لا يتجاوز فترة استخراج البطاقة عن 15 يوم عمل وبعيدا عن أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

ما الإجراءات التى سوف تتخذها وزارة التموين مع الشركات فى حالة تاخير إصدار البطاقات عن الميعاد المحدد؟

اشترطت وزارة التموين على الشركات المنفذة لاستخراج البطاقات، أنه فى حالة تأخر إصدار البطاقات عن الميعاد المحدد سيتم تحميلها قيمة السلع المدعمة لصاحب البطاقة المتأخرة وفقالعقد الاتفاق المبرم مع الشركات المسئولة عن استخراج البطاقات التموينية، كما تصل العقوبات إلى فسخ التعاقد مع الشركات.

هل يحق للمواطن استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعى من أى مكتب تموين؟

أكدت وزارة التموين، على أنه تيسيرا على المواطنين تم تطبيق خدمة استخراج البطاقات الذكية بدل الفاقد أو التالف أو بطاقات الفصل الاجتماعى من أى مكتب تموين تابع للمحافظة التى يقيم فيها صاحب البطاقة