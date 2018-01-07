video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 11:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

س وج.. من هو صادق أبورأس الرئيس الجديد لحزب المؤتمر خلفا لعلى عبدالله صالح؟

الأحد، 07 يناير 2018 05:33 م
س وج.. من هو صادق أبورأس الرئيس الجديد لحزب المؤتمر خلفا لعلى عبدالله صالح؟ صادق أبو رأس


كتبت شيماء بهجت
إضافة تعليق

كلفت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبى العام فى اليمن، القيادى البارز صادق أبو رأس برئاسة الحزب، خلفا للرئيس اليمنى الراحل على عبد الله صالح، الذى قتل فى مواجهات مع مسلحى الحوثيين.وفى الاجتماع، الذى عقد اليوم الأحد، فى العاصمة صنعاء تم الإقرار بصورة جماعية، إلى حين انتخاب أمين عام جديد للحزب الذى يعد أكبر أحزاب اليمن. وفى س وج نستعرض بعض التفاصيل عن من هو صادق أبو رأس.

من هو صادق أبو رأس؟

ج: صادق أمين أبو رأس سياسى وعسكرى يمنى من مواليد مديرية برط، محافظة الجوف عام 1952، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1976.

ما المناصب التى شغلها؟

ج: شغل منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبى العام، وعضو فى المجلس السياسى الأعلى الذى شكل من قبل جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبى العام، كما شغل العديد من المناصب العسكرية والسياسية العليا فى الجمهورية اليمنية.

هل تكليف صادق أبو رأس برئاسة الحزب دائمة أم مؤقتة؟

ج: تكليف أبو رأس، بمهام رئيس الحزب حتى انعقاد المؤتمر العام، الذى لم يتم تحديد وقت لانعقاده.

من أقر تكليف صادق أبو رأس رئيسا لحزب المؤتمر؟

ج: فى اجتماع، اللجنة العامة لحزب المؤتمر، الذى عقد اليوم الأحد، فى العاصمة صنعاء تم إقرار قيادة منصب الأمين العام بصورة جماعية من قبل الأمناء العامين المساعدين يحيى الراعى وياسر العواضى وفائقة السيد ورئيس هيئة الرقابة والتفتيش نجيب العجى إلى حين انتخاب أمين عام جديد للحزب الذى يعد أكبر أحزاب اليمن.

هل أخذت اللجنة العامة لحزب المؤتمر قرارات أخرى؟

ج: قررت اللجنة العامة للمؤتمر فى الجلسة ذاتها "تشكيل لجان داخلية من الحزب لمتابعة الإفراج عن المعتقلين والموقوفين من أعضاء الحزب بما فيهم أقارب الرئيس السابق.

هل كان برفقة الرئيس الراحل على عبد الله صالح خلال محاولة اغتياله فى مسجد النهدين؟

ج: تعرض الرئيس اليمنى الراحل على عبد الله صالح لمحاولة اغتيال فى تفجير جامع النهدين، يونيو 2011، أثناء أدائه صلاة الجمعة فى المسجد التابع لدار الرئاسة أصيب فيها وعشرات المسئولين، كان من بينهم صادق أبو رأس الذى أصيب بإصابة بالغة.

متى قتل على عبد الله صالح؟

ج: قتل على عبد الله صالح ومعه الأمين العام للحزب عارف عوض الزوكا خلال مواجهات مع أنصار الحوثيين، 4 ديسمبر 2017، أثناء توجهه فى سيارة مصفحة من العاصمة صنعاء إلى مسقط رأسه سحنان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تكليف صادق أبو راس برئاسة حزب المؤتمر الشعبى اليمنى خلفا لعلى عبدالله صالح

صادق ابو راس

اليمن

حزب المؤتمر اليمنى

الحوثيين

اخبار العرب



لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن منظومة استخراج بطاقات التموين الجديدة بالموبايل

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن منظومة استخراج بطاقات التموين الجديدة بالموبايل

"مفوضى الإدارية العليا" توصى بإلزام المدارس بلوائح داخلية تحدد المصروفات

"مفوضى الإدارية العليا" توصى بإلزام المدارس بلوائح داخلية تحدد المصروفات

فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده

فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده

بالخطوات.. كيف تحذف الرسائل المرسلة على واتس آب بعد 7 أيام من إرسالها؟

بالخطوات.. كيف تحذف الرسائل المرسلة على واتس آب بعد 7 أيام من إرسالها؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة