س وج.. من هو صادق أبورأس الرئيس الجديد لحزب المؤتمر خلفا لعلى عبدالله صالح؟





كتبت شيماء بهجت

كلفت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبى العام فى اليمن، القيادى البارز صادق أبو رأس برئاسة الحزب، خلفا للرئيس اليمنى الراحل على عبد الله صالح، الذى قتل فى مواجهات مع مسلحى الحوثيين.وفى الاجتماع، الذى عقد اليوم الأحد، فى العاصمة صنعاء تم الإقرار بصورة جماعية، إلى حين انتخاب أمين عام جديد للحزب الذى يعد أكبر أحزاب اليمن. وفى س وج نستعرض بعض التفاصيل عن من هو صادق أبو رأس.

من هو صادق أبو رأس؟

ج: صادق أمين أبو رأس سياسى وعسكرى يمنى من مواليد مديرية برط، محافظة الجوف عام 1952، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1976.

ما المناصب التى شغلها؟

ج: شغل منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبى العام، وعضو فى المجلس السياسى الأعلى الذى شكل من قبل جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبى العام، كما شغل العديد من المناصب العسكرية والسياسية العليا فى الجمهورية اليمنية.

هل تكليف صادق أبو رأس برئاسة الحزب دائمة أم مؤقتة؟

ج: تكليف أبو رأس، بمهام رئيس الحزب حتى انعقاد المؤتمر العام، الذى لم يتم تحديد وقت لانعقاده.

من أقر تكليف صادق أبو رأس رئيسا لحزب المؤتمر؟

ج: فى اجتماع، اللجنة العامة لحزب المؤتمر، الذى عقد اليوم الأحد، فى العاصمة صنعاء تم إقرار قيادة منصب الأمين العام بصورة جماعية من قبل الأمناء العامين المساعدين يحيى الراعى وياسر العواضى وفائقة السيد ورئيس هيئة الرقابة والتفتيش نجيب العجى إلى حين انتخاب أمين عام جديد للحزب الذى يعد أكبر أحزاب اليمن.

هل أخذت اللجنة العامة لحزب المؤتمر قرارات أخرى؟

ج: قررت اللجنة العامة للمؤتمر فى الجلسة ذاتها "تشكيل لجان داخلية من الحزب لمتابعة الإفراج عن المعتقلين والموقوفين من أعضاء الحزب بما فيهم أقارب الرئيس السابق.

هل كان برفقة الرئيس الراحل على عبد الله صالح خلال محاولة اغتياله فى مسجد النهدين؟

ج: تعرض الرئيس اليمنى الراحل على عبد الله صالح لمحاولة اغتيال فى تفجير جامع النهدين، يونيو 2011، أثناء أدائه صلاة الجمعة فى المسجد التابع لدار الرئاسة أصيب فيها وعشرات المسئولين، كان من بينهم صادق أبو رأس الذى أصيب بإصابة بالغة.

متى قتل على عبد الله صالح؟

ج: قتل على عبد الله صالح ومعه الأمين العام للحزب عارف عوض الزوكا خلال مواجهات مع أنصار الحوثيين، 4 ديسمبر 2017، أثناء توجهه فى سيارة مصفحة من العاصمة صنعاء إلى مسقط رأسه سحنان.