سيدنى تسجل اليوم أعلى درجة حرارة منذ عام 1939





لندن (أ ش أ)





سجلت مدينة "سيدنى” الأسترالية اليوم الأحد، أعلى درجة حرارة لها منذ عام 1939، بعد أن بلغت 47.3 درجة مئوية.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، على موقعها الإلكترونى - عن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالية أنه من المتوقع أن تخيم ظروف مناخية أكثر برودة على المناطق الساحلية بعد ظهر اليوم وعلى غرب المدينة الأسترالية مساء.