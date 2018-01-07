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الأحد، 07 يناير 2018 01:38 م
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سيدنى تسجل اليوم أعلى درجة حرارة منذ عام 1939

الأحد، 07 يناير 2018 11:50 ص
سيدنى تسجل اليوم أعلى درجة حرارة منذ عام 1939 شاطئ سيدنى ـ صورة أرشيفية


لندن (أ ش أ)
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سجلت مدينة "سيدنى” الأسترالية اليوم الأحد، أعلى درجة حرارة لها منذ عام 1939، بعد أن بلغت 47.3 درجة مئوية.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، على موقعها الإلكترونى - عن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالية أنه من المتوقع أن تخيم ظروف مناخية أكثر برودة على المناطق الساحلية بعد ظهر اليوم وعلى غرب المدينة الأسترالية مساء.


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