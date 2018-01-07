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سيدة تدفع ثمن العنف الزوجى وتفقد السمع بعد تعذيبها 8 ساعات بسبب 200 جنيه

الأحد، 07 يناير 2018 04:00 ص
سيدة تدفع ثمن العنف الزوجى وتفقد السمع بعد تعذيبها 8 ساعات بسبب 200 جنيه محكمة الأسرة - صورة أرشيفية


كتبت أسماء شلبى
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8 ساعات متواصلة أطلقت "شادية.ع.س"، ربة منزل، فيها الاستغاثات لينقذها الجيران من قبضة زوجها دون فائدة، بعد إحكام الزوج غلق كافة المنافذ، حتى يُحكم قبضته عليها، وينفرد بها ويعذبها بالضرب المتواصل على رأسها وأذنيها إلى أن نزفت الكثير من الدماء وفقدت الوعى، وظن أنها ماتت فتركها وفر هاربًا.

 

الواقعة سجلتها دفاتر قسم شرطة إمبابة، ببلاغ من جيران الزوجة، قالوا فيه إنهم اكتشفوها ملقاة على الأرض بصالة منزلها غارقة فى دمائها وباب المنزل مفتوح على مصراعيه مع غياب زوجها، فنقلوها للمستشفى وهى فى غيبوبة وعلى جسدها آثار ضرب مبرح، ومن هنا تعرضت لعدة تدخلات طبية لإنقاذها، انتهت بفقدانها السمع بشكل جزئى.

 

وأكد الشهود، الذين نقلوا الزوجة للمستشفى، علمهم بخلافات بينها وزوجها طوال سنوات زواجهما الثلاثة، تركت فيها الزوجة منزلها أكثر من مرة ليلاً بعد طردها .

 

وبعد القبض على الزوج، اعترف بنشوب خلاف بينه وزوجته بسبب خروجها دون أذنه وإنفاقها 200 جنيه فى شراء طلبات خاصة بها، ما جعله ينهال ضربًا على رأسها بقدميه، وعندما بادرت بالخروج والذهاب لدى أهلها أصابه الجنون وتعدى عليها حتى فقدت القدرة على الحركة، وأصابها بالسكين فى أذنها .

 

وأكد أشرف البغدادى المتخصص فى قضايا حقوق المرأة ودفاع الزوجة المعنفة، أنها أقامت 3 دعاوى إحداها طلاق للضرر أمام محكمة أسرة إمبابة، والثانية تتهمه بإحداث عاهة مستديمة، والثالثة تطالبه فيها بتعويض عن الأضرار التى لحقت بها.

 


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