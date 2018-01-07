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" سوناطراك" تدرس التنقيب عن النفط والغاز بالعراق

الأحد، 07 يناير 2018 11:25 م
" سوناطراك" تدرس التنقيب عن النفط والغاز بالعراق تنقيب - صورة ارشيفية


وكالات
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تسعى شركة سوناطراك الجزائرية للاستثمار فى التنقيب عن النفط وفى قطاع الغاز الطبيعى بالعراق.

 

وحددت شركة سوناطراك الجزائرية سعر البيع الرسمى لخامها مزيج صحارى للتحميل فى يناير 2018 عند 80 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ.

 

 وكان سعر البيع الرسمى لخام صحارى بلغ 60 سنتا فوق برنت المؤرخ فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

 

 


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