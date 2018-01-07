سكرتير المجمع المقدس من كفر الشيخ: الدولة قادرة على حماية الوطن





كفر الشيخ – محمد سليمان





قال الأنبا بيشوى مطران كفرالشيخ ودمياط والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة وسكرتير المجمع المقدس، إن جميع أقباط مصر يجتمعون فى هذا اليوم ويؤدون الصلاة ويدعون أن يخلص الله هذا البلد من كل شر، داعيا المصريين إلى التحلى بقيم السلام والمحبة.

وأضاف الأنبا بيشوى: "إن الجيش المصرى العظيم وأجهزة الشرطة الباسلة قادرة على حماية الوطن ومقدساته، مؤكداً أن ما تقوم به هذه العصابات الإجرامية اتباع الشيطان هي محاولة فاشلة لتمزيق وحدة الشعب ولا يمكن أن تنتصر عصابة على الدولة خاصة دولة بقوة وحجم مصر"، وأنهم يصلون من أجل أن يحفظ الله مصر وأن تمر من هذه المرحلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. فيما شهدت كافة الكنائس بمحافظة كفر الشيخ تعزيزات أمنية خلال الاحتفال.

جاء ذلك خلال تقديم اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، التهنئة بعيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس بمدينة كفرالشيخ، نائباً عن رئيس الجمهورية، بحضور اللواء أحمد صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ ، والدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفرالشيخ، والمهندس راضى أحمد أمين ،السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والعقيد سامح الطنوبى المستشار العسكرى، والعميد حازم الخولى مدير إدارة الأمن الوطنى، والمهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ أشرف النجار، رئيس الادارة المركزية للأزهر الشريف، والعميد محمد الدفراوى، مدير إدارة المرور، والعميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد رضا عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية، واللواء شكرى الجندى، واللواء هانى النواصرة، والدكتورة منى عبد العاطى، والنائب بدير موسى، والعميد سيد أحمد محمد سيد أحمد عيسى، والدكتور على ابوشوشة، نائب رئيس الجامعة، ومنسق عام حملة كلنا معاك، وأشرف صحصاح عضو الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، وهناء شهابى وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، والقيادات التنفيذية والشعبية. وكان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوى مطران كفرالشيخ ودمياط و البرارى ورئيس دير القديسة دميانة وسكرتير المجمع المقدس، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحى والإسلامى.

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، إن مصر بلد الأنبياء والرسالات وعلينا أن نحافظ على وحدة وطننا وان مصر قوية برجالها ووحدتهم على مر العصور التي صنعت التاريخ ،والعديد من الثورات التي أثبت الجميع مسيحيين ومسلمين وحدتهم وترابطهم وهم نسيج الأمة، ، مؤكداً أن كلمة البابا شنودة "مصر ليست وطنًا نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا"، محفورة في قلوب جميع المصريين، مشيراً إلى أن مصر تستحق منا الحب بالفعل وليس بالكلام بعيداً عن الشعارات الجوفاء، داعيا جموع أبناء المحافظة للعمل والإنتاج نحو تحقيق مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه .

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى قوة وحدة الشعب المصرى، كنموذج فريد في التسامح والاعتدال ونبذ التعصب والإرهاب، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء لوطننا الغالى الذي سيظل دائمًا نسيج واحد وأيد واحدة، وأن يعم السلام والخير على مصرنا الحبيبة، مضيفاً إنه يجب توعية الأجيال الجديدة بأهمية الحفاظ على النسيج المصرى الواحد ونشر التوعية وقيم المحبة والتسامح من خلال المساجد والكنائس لزيادة الوعى بأهمية الترابط بين المصريين والوقوف أمام أى محاولة للتفريق بين أبناء الوطن.

وأثنى "المحافظ" على دور رجال الشرطة فى حفاظهم على أمن وآمان المواطنين، وجهودهم وعملهم الدؤوب فى تأمين محيط دور العبادة على مستوى المحافظة.

واستعرض محافظ كفرالشيخ المشروعات القومية التى تقام على أرض محافظة كفرالشيخ أهمها المنطقة الاستثمارية الجديدة بالساحل الشمالى للمحافظة والتى تقام على ١٠ آلاف فدان توفر ٢٥٠ الف فرصة عمل باستثمارات تقدر بحوالى ٢٠٠ مليار جنيه، بالإضافة إلى المستشفى الجامعى ومزرعة غليون، والمدارس الجديدة، والرمال السوداء، وتطوير بحيرة البرلس، ومشروعات الإسكان، ومشروعات الطرق والكبارى والبنية التحتية. وشارك محافظ كفرالشيخ، جموع الأخوة الأقباط بكنيسة مار جرجس ، قداس عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام والسماحة الدينية فى العالم أجمع.

وأكد اللواء أحمد صالح ، مساعد وزير الداخلية؛ مدير أمن كفر الشيخ، أنه تم تكثيف التواجد الأمنى ونشر تشكيلات الأمن المركزى بالمحافظة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد. لافتاً أنه تم تأمين دور العبادة بالمحافظة ومراقبة الاسوار الخاصة بالكنائس بالكاميرات عالية الجودة، وانتشار فرق الأمن والكمائن والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، لتقديم الخدمة الأمنية الازمة. وأضاف أن قوات الأمن تكثف من تواجدها أمام الكنائس بكافة المدن على مداخل ومخارج المحافظة من خلال نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة لإحكام السيطرة على الوافدين إليها ولضبط الخارجين على القانون. ومن جانبه هنأ الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ ، الأقباط بكنيسة مار جرجس بكفرالشيخ، قائلا: "إننا نحتفل اليوم بعيد الميلاد المجيد حيث جئنا مشاركين ، مضيفا أن المصرى واحد والهموم واحدة والآمال مشتركة، إسلامنا يدعونا نحن المسلمين للمشاركة والتوحد فى مثل هذه المواقف، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وشعبها العظيم من كل سوء.

محافظ كفر الشيخ وسكرتير المجمع المقدس من كفر الشيخ







مدير أمن كفر الشيخ ومحافظ كفر الشيخ خلال الاحتفال







جانب من اللقاء بين الأنبا بيشوى والمستشار العسكرى







مدير أمن كفر الشيخ والأنبا بيشوى







جانب من الحضور بالكنيسة







رئيس جامعة كفر الشيخ يقدم التهنئة للأنمبا بشوى







وكيل تعليم كفر الشيخ تقدم التهنئة لأنمبا بيشوى



