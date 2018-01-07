سقوط مقاول نصب على 15 شخصا واستولى على 8.5 مليون جنيه





الغربية – عادل ضرة





تمكن العقيد مجدى عوض رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط مقاول مقيم كفر الحما مركز طنطا، مسجل شقى خطر، سبق اتهامه فى 38 قضية نصب وشيكات ومبانى وسرقة تيار كهربى وتوظيف أموال، ومحكوم عليه وهارب فى 18حكم جزئى بإجمالى حبس 19سنة، وكفالة 14ألف جنيه، و20ألف جنيه غرامات بعد قيامه بالنصب على 15 شخص بينهم موظفين حكوميين، ونصب عليهم فى 8 ملايين و547 ألف جنيه، بحجة استثمار هذه المبالغ فى مجال المقاولات والعقارات.

كان العقيد مجدى عوض رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، قد تلقى بلاغات من 15شخص يتهمون " ا.ع.د" 48 سنة مقاول مقيم كفر الحما مركز طنطا، سبق اتهامه فى 38 قضية نصب وشيك ومبانى، وسرقة تيار كهربى وتوظيف أموال، أخرهم القضية 26424 جح ثان طنطا 2017 توظيف أموال، ومحكوم عليه وهارب فى 18حكم جزئى ومستأنف، وغرامات مستأنفة بإجمالى 19سنة حبس، وكفالة 14ألف جنيها، و20 ألف جنيه غرامات مستأنف.

وقيام المتهم فى غضون العامين السابقين بتلقى مبالغ مالية من 8 ضحايا بلغت 3 مليون و59 ألف جنيه، وتحرير شيكات بنكية لبعضهم بتلك المبالغ، برغم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى، مقابل أرباح تتراوح بين 30 :40% سنويا، وعدم التزامه بذلك، ورفضه رد المبالغ الأصلية إليهم، وقيامه بالاستيلاء من التاسع حتى الخامس عشر على 4 مليون و957 ألف جنيه، مقابل بيع وحدات سكنية لهم، بأبراج مزمع إنشائها بمنطقتى سبرباى مركز طنطا، وعدم التزامه بذلك، ورفضه رد المبالغ المالية للشاكين ليكون إجمالى المبالغ المستولى عليها 8 مليون و547 ألف جنيه.

ووجه اللواء جمال عبد البارى مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام بسرعة ضبط المتهم، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وبتقنيين الإجراءات تم ضبطه وتحرر المحضرين 3،2أحوال قسم ثان طنطا وأعيد قيدهما برقمى 892 ، 893جنح قسم ثان طنطا، وقررت النيابة العامة حبسه4أيام على ذمة التحقيق.