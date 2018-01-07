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سعر اليورو اليوم الأحد 7-1-2018 فى مصر واستقرار العملة الأوروبية

الأحد، 07 يناير 2018 12:47 م
سعر اليورو اليوم الأحد 7-1-2018 فى مصر واستقرار العملة الأوروبية اسعار اليورو اليوم الأحد


كتبت: دانه الحديدى
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استقر سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد 7-1-2018، على نفس اسعار ختام الاسبوع الماضى، نظرا للعطلة السنوية للبنوك بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد، مسجلا 21.21 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع قى تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

 وفيما يلى سعر اليورو الأوروبى فى مختلف البنوك وفقا لأخر التحديثات..

 

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

21.23 جنيه للشراء

21.36 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

21.21  جنيه للشراء

21.36 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

21.20 جنيه للشراء

21.36 جنيه للبيع

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

21.21 جنيه للشراء

21.39  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

 21.20 جنيه للشراء

 21.63 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

21.17 جنيه للشراء

21.50  جنيه للبيع

 

يورو
يورو

 

التأمين الفرنسية: تكلفة أضرار العواصف فى فرنسا بلغت 200 مليون يورو

 

ألحق مرور عاصفتى كارمن واليونور فى فرنسا، أضرارا بأكثر من 150 ألف شخص تقدر تكلفة التأمينات عليهم بنحو 200 مليون يورو، كما افاد تقدير اولى للإتحاد الفرنسى للتأمين.

 

وأوضح بيان لأبرز منظمة فى قطاع التأمين فى فرنسا أن "هذه الأرقام يمكن أن تتطور بالنظر إلى مخاطر الفيضانات التى ما زالت مستمرة".

 

 

 

 

 

 

 


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