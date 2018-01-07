سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-1-2018 واستقرار العملة السعودية

اسعار الريال السعودى اليوم الاحد





كتبت: دانه الحديدى





استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد 7-1-2018، على اسعار ختام تعاملات الاسبوع الماضى بمختلف البنوك المصرية، نظرا لاجازة البنوك السنوية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وفيما يلى اسعار الريال بالبنوك وفقا لأخر التحديثات..



الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.71 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.71 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.69 جنيه للشراء

4.74 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع



ريال سعودى

تعديل النظام الأساسى لشركة النفط السعودية "ارامكو" قبل طرحها فى البورصة

أعلنت السعودية تعديل النظام الأساسى لشركة النفط السعودية الوطنية "ارامكو" تحضيرا لطرح أسهمها فى البورصة، وذلك بموجب قرار حكومى نشرته الصحيفة الرسمية الجمعة ودخل حيز التنفيذ فى الأول من يناير الحالى.

وينص القرار على أن يتم تعيين مجلس إدارة مؤقت فى ما يشكل سابقة لارامكو "بناءً على اقتراح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الأساس".