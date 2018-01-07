سعر الدولار اليوم الأحد 7-1-2018 واستقرار العملة الأمريكية





كتبت: دانه الحديدى





استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد 7-1-2018، على نفس تعاملات ختام الاسبوع الماضى نظرا لإجازة البنوك السنوية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مسجلا 17.67 جنيه للشراء، و 17.77 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى.

وفيما يلى اسعار الدولار بمختلف البنوك وفقا لأخر التحديثات..



دولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.67 جنيه للشراء

17.77 جنيه للبيع



سعر الدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع



صرف الدولار

ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية فى الاحتياطى النقدى لمصر لـ595 مليار جنيه

ارتفع رصيد العملات الأجنبية الـ5 فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى 33.5 مليار دولار، ما يعادل 595 مليار جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2017، مقابل 27.9 مليار دولار، ما يعادل نحو 495 مليار جنيه، فى نهاية شهر يونيو الماضى، بارتفاع قدره نحو 100 مليار جنيه، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزى المصرى.

وقالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن خطة تنمية أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، نجحت فى تحقيق أعلى مستوى له على الإطلاق بنحو 37 مليار دولار، مما يعزز قدرة مصر على تأمين سداد الديون الخارجية فى 2018 والبالغة نحو 12 مليار دولار، إلى جانب تأمين واردات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة تصل إلى 8 أشهر.