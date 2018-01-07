روسيا: سننسحب من منظمة التجارة حال مطالبتنا بتعويضات عن واردات اللحوم الأوروبية





موسكو أ ش أ

قال عضو البرلمان الروسى سيرجى كلاشينكوف ، اليوم الأحد ، إن بلاده قد تنسحب من منظمة التجارة العالمية إذا ما طالب الاتحاد الأوروبى استرداد 39ر1 مليار يورو (67ر1 مليار دولار أمريكي) من روسيا بسبب القيود التى تفرضها الأخيرة على واردات لحم الخنزير الأوروبية.

وأضاف نائب رئيس لجنة السياسة الاقتصادية بمجلس الاتحاد الروسى كلاشنيكوف - وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن العقوبات لا تتفق على الإطلاق مع قواعد منظمة التجارة العالمية" ، مؤكدا أن فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على روسيا والرد بحظر الإمدادات الغذائية الواردة من روسيا بعيدان تماما عن منطق التشريع المتصل بمنظمة التجارة العالمية.

وتابع " إذا تم قبول الدعوى القضائية المقامة من الاتحاد الأوروبى فإننا سنضطر على الأرجح إلى الحد من مشاركتنا فى منظمة التجارة العالمية وربما الخروج منها تماما ، فالأوروبيين هم أول من ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية باستخدام سياسة العقوبات ضد موسكو".

وذكرت مجلة "بوليتيكو" - فى وقت سابق من هذا الأسبوع - أن الاتحاد الأوروبى طلب تعويضا من روسيا بسبب القيود المفروضة على واردات لحم الخنزير ، وحولت منظمة التجارة العالمية بالفعل طلب الاتحاد الأوروبى إلى التحكيم الدولى ، وتُقدر قيمة الأموال التى تطالب بها بروكسل ما يوازى القيمة الإجمالية لصادرات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبى إلى روسيا فى عام 2013 ، ومن المتوقع أن تزيد العقوبات بنسبة 15 بالمائة سنويا.

وكانت الوكالة الروسية لمراقبة جودة الأغذية "روسلخوزنادزور" قد حظرت توريد لحم الخنزير من دول الاتحاد الأوروبى إلى روسيا اعتبارا من 30 يناير 2014 ، حتى يتم الحصول على ضمانات السلامة من المفوضية الأوروبية ، وقد اتُخذ هذا القرار بعد تفشى حمى الخنازير الإفريقية فى ليتوانيا.

وفى منتصف فبراير 2014 ، تم تسجيل تفشى آخر لحمى الخنازير الأفريقية فى بولندا ، ووصف الاتحاد الأوروبى هذا الحظر بغير المتجانس ، وأرسل طلبا إلى منظمة التجارة العالمية لتشكيل فريق خبراء لحل النزاع حول الحظر الروسى على واردات لحم الخنزير من دول الاتحاد الأوروبي.