رصف الطريق الدائرى من الكوبرى الخرسانى بطريق طبلوها بالمنوفية بمليون جنيه





المنوفية _ محمد فتحى

أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، عن أنه جارى إعادة رصف الطريق الدائرى من الكوبرى الخرسانى بطريق طبلوها وحتى كوبرى الميكنة الزراعية مرورا بميدان عصمت بطول 700 متر وعرض 10 أمتار بتلا، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها مليون 24 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 25% وذلك بمبلغ وقدره 310 آلاف جنيه

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية، اليوم الأحد، أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها، والعمل رصف الطرق الأخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعة بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أوضح أنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وإنشاء كبارى، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة، مشيرًا إلى أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين.

من ناحية أخرى شنت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة جولة تفتيشية موسعة بمراكز ومدن الباجور وسرس الليان، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد القصوى واستمرار الحملات التفتيشية على المراكز والمدن والأحياء، شملت الجولة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ومستشفى الباجور العام، والوحدة المحلية بسرس الليان ومحطة المياه والمركز الصحى والمستشفى بسرس الليان للوقوف على مدى انضباط الأجهزة الخدمية وتفقد الحالة العامة ومدى انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبالمرور على الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ومستشفى الباجور العام تبين انتظام سير العمل وتواجد القائمين على النوبتجية، كما أن مستوى النظافة وحالة الطرق جيدة، كما تبين انتظام سير العمل بالوحدة المحلية لسرس الليان وتواجد النوبتجية بمحطة مياه المدينة، وكذا انتظام العمل بالمستشفى والمركز الصحى.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف العمليات بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مشيرًا إلى استمرار الحملات التفتيشية والجولات الميدانية المفاجئة بكافة القطاعات الخدمية بدائرة المحافظة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.