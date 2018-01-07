رسميًا.. استبدال اسم كوبرى "أم بيومى" بشبرا - بنها الجديد بـ"مصر أم الدنيا"





كتب رضا حبيشى





أعلن اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، رسميًا استبدال اسم كوبرى "أم بيومى" بطريق شبرا - بنها الجديد بـ"مصر أم الدنيا"، هو الكوبرى الرابط لطريق شبرا - بنها الجديد بدائرى القاهرة الكبرى.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر بشكل نهائى الاستقرار على هذا الاسم الجديد على أهم كوبرى بمشروع الطرق، والمدرج بالمشروع القومى للطرق بطول 40 كم، والمرتقب افتتاحه رسميًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.