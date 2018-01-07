رسميا.. حزب "آفاق تونس" يطرد ممثليه الذين رفضوا الاستقالة من الحكومة





تونس أ ش أ

قالت مصادر مسئولة فى حزب (آفاق تونس)، اليوم الأحد، إن المكتب السياسى للحزب، وبعد أن قرر الانسحاب من الحكومة ثم من وثيقة قرطاج، قرر أيضا طرد ممثليه الذين رفضوا الاستقالة من الحكومة.

يشار إلى أن الحزب (ليبرالي) أعلن، فى وقت سابق، انسحابه من حكومة الوحدة الوطنية فى تونس التى يترأسها يوسف الشاهد ودعوة وزرائه إلى مغادرتها، كما دعا إلى مقاطعة وثيقة قرطاج؛ لحيادها عن الأهداف التى وضعت من أجلها.

وأضافت المصادر - فى تصريح لصحيفة (الصريح) التونسية - أن النواب الذين قرر الحزب طردهم هم فوزى عبدالرحمن ورياض الموخر وهشام بن أحمد.

وأشارت إلى أن عدم إدراج قرار الطرد فى البيان الذى صدر عن الحزب يوم السبت الماضى - والذى أعلن فيه الانسحاب من الحكومة ومن وثيقة قرطاج - يعود إلى أنه شأن خاص يتعلق بالنظام الداخلى للحزب ولا يعنى إلا منخرطيه.