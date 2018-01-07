رابطة منظمى رحلات روسيا: جولات الروس لمصر بعد موسم رأس السنة بـ11ألف جنيه





كتب مؤمن مختار





أعلنت المدير التنفيذي لرابطة مشغلى الرحلات فى روسيا (أتور)، مايا لوميدز، أن مبيعات الجولات السياحية الروسية الأولى إلى مصر يمكن أن تبدأ بعد عطلة رأس السنة الجديدة بسعر 35 ألف روبل لمدة أسبوع لشخص واحد ما يعادل 11 ألف جنيه مصرى شاملة الطيران ذهاب وعودة بالإضافة إلى المكوث فى فندق 3 نجوم شامل.

وأوضحت لوميدز وفقا لوسائل الإعلام الروسية، أنه فى حالة تنقل السائحين الروس داخل مصر بين المناطق السياحية المختلفة، والمدن بالحافلة، سوف يستغرق النقل من ست إلى سبع ساعات، وذلك على حسب البرامج السياحية، وفى حالة التوجه بالطائرة سيتم إضافة 12 ألف روبل للسعر ليصبح من 47 إلى 50 ألف روبل.

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وقع الخميس الماضي مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، وذلك حسب وثيقة نشرت على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسى.