رئيس هيئة المعارض: تخصيص 40 ألف متر لإقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب

رئيس هيئة المعارض: تخصيص 40 ألف متر لإقامة معرض القاهرة الدولى للكتابالأحد، 07 يناير 2018 06:30 م
اللواء سامى يونس رئيس هيئة المعارض
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق
كشف سامى يونس رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات عن تخصيص 40 ألف متر لهيئة الكتاب هذا العام لإقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب.
وقال سامى لـ"اليوم السابع"، إن المساحة المخصصة هذا العام هى مساحة متقاربة عن دورة المعرض الماضية، لكن هذا العام سنقدم خدمات أفضل خاصة فى ظل ارتفاع عدد زوار المعرض، وهم فى حاجة إلى خدمات أكثر.
وأشار إلى أنه تجرى صيانة حالية لكافة أوجة الخدمات التى سنقدمها لزوار معرض الكتاب، مضيفًا: "زائر المعرض يقضى يوم كامل داخل أرض المعارض، والعام الحالى هناك إصرار على عمل لمسة انضباطية أكثر من العام الماضى".
إضافة تعليق
فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة