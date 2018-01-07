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رئيس هيئة المعارض: تخصيص 40 ألف متر لإقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأحد، 07 يناير 2018 06:30 م
رئيس هيئة المعارض: تخصيص 40 ألف متر لإقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب اللواء سامى يونس رئيس هيئة المعارض


كتب – إسلام سعيد
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كشف سامى يونس رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات عن تخصيص 40 ألف متر لهيئة الكتاب هذا العام لإقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وقال سامى لـ"اليوم السابع"، إن المساحة المخصصة هذا العام هى مساحة متقاربة عن دورة المعرض الماضية، لكن هذا العام سنقدم خدمات أفضل خاصة فى ظل ارتفاع عدد زوار المعرض، وهم فى حاجة إلى خدمات أكثر.

وأشار إلى أنه تجرى صيانة حالية لكافة أوجة الخدمات التى سنقدمها لزوار معرض الكتاب، مضيفًا: "زائر المعرض يقضى يوم كامل داخل أرض المعارض، والعام الحالى هناك إصرار على عمل لمسة انضباطية أكثر من العام الماضى".


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