رئيس فنزويلا: صبرى ينفد حيال ترامب.. والعقوبات الأمريكية "ابتزاز"





كتبت فاطمة شوقى





قالت صحيفة "لاربرينسا" الإسبانية إن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أعرب عن استيائه بعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة جنرالات فنزويليين فى الخدمة أو متقاعدين لاتهامهم بالفساد وممارسة القمع، وقال: "صبرى أوشك على النفاد حيال حكومة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الإمبريالية" التى وصفها بأنها "حكومة معتدية".

وأعتبر مادورو أن هذه العقوبات وعقوبات أخرى فرضت على كراكاس هى "ابتزاز" من قبل واشنطن، وأضاف "يبعثون لنا رسالة: سنستمر فى فرض عقوبات عليكم حتى تخضعوا لحكومة الولايات المتحدة، وحينها سنرفع العقوبات".

وانتقد وزير الخارجية الفنزويلى خورخى اريازا من جهته العقوبات الأمريكية، فكتب فى تغريدة على تويتر أن الجيش الفنزويلى "لن يخضع أبدا إلى أى سلطة خارجية، وبالتأكيد ليس إلى القوات الإمبريالية والعدائية التابعة لحكومة دونالد ترامب المتسلطة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الخزانة الأمريكية أعلنت فى وقت سابق فرض عقوبات على أربعة جنرالات فنزويليين فى الخدمة أو متقاعدين، بتهم الفساد وممارسة القمع فى عهد مادورو، منددة ب"نظامه القمعى".

واعتبر وزير الخزانة الأمريكى ستيف منوتشين أن هذه العقوبات تؤكد "عزم الولايات المتحدة على محاسبة مادورو وآخرين انخرطوا فى الفساد فى فنزويلا".

ولن يتمكن الأشخاص الذين تستهدفهم العقوبات من القيام بمبادلات تجارية مع أمريكيين، فيما سيتم تجميد أى ممتلكات وأموال لهم فى الولايات المتحدة، وبعد موجة من التظاهرات تخللتها أعمال عنف فى فنزويلا، صعدت الولايات المتحدة لهجتها منذ صيف 2017 ضد نظام "الديكتاتور" مادورو وفرضت مجموعات من العقوبات على البلاد.