رئيس أساقفة ميلانو: أزمة إيطاليا ليست بالمهاجرين بل فى انخفاض الإنجاب





كتبت فاطمة شوقى





أعرب رئيس أساقفة ميلانو شمال المونسنيور ماريو ديلبينى فى تصريحات لموقع "فاتيكان نيوز" عن قناعته بأن مشكلة بلاده لا تتمثل باستمرار وصول المهاجرين الى سواحلها، بل بانخفاض الإنجاب بها، حتى لو كان السياسيون يتحدثون ويجادلون فى أمور أخرى.

وقال : "تصورى لما على إيطاليا أن تواجهه لا يتطابق مع المواضيع التى تتعالى لأجلها الصرخات أو تتبادل لأجلها الإهانات فى المناقشات السياسية أحيانا، بل إن المشكلة ذات الأولوية هى تلك الديموجرافية، أى شيخوخة السكان الناجمة عن انخفاض الميل لإنجاب جيل المستقبل".

وتابع المونسنيور دلبينى : "يبدو أن هذا يشير إلى انعدام الأمل الذى لا ينبغى إخماده لدى أولئك الذين يطرقون أبواب أوروبا، الأمل الذى "نجازف بأن نراه قد إنطفأ فى أوروبا بالفعل".