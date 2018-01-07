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دواوين الوزارات× 24 ساعة.. "الصحة" تستعد لأعياد الميلاد بـ2887 سيارة إسعاف

الأحد، 07 يناير 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات× 24 ساعة.. "الصحة" تستعد لأعياد الميلاد بـ2887 سيارة إسعاف سيارات إسعاف - أرشيفية


كتب - محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 

وزارة الصحة:
 

"الصحة" تستعد لأعياد الميلاد بـ2887 سيارة إسعاف فى مختلف المحافظات

"الصحة" تخصص رقمين للاستفسار عن خدمات العلاج النفسى والإدمان

 

وزارة التموين:
 

التموين: صرف سلع مدعمة بـ350 مليون جنيه عن شهر يناير بالوجه البحرى

 

وزارة التضامن:
 

جهود "التضامن" لتنفيذ توجيهات الرئيس بحماية الأطفال بلا مأوى × 20 معلومة

 

وزارة التربية والتعليم:
 

"التعليم" تدرس استبدال تدريبات المعلمين للترقى بامتحانات "أون لاين"

التعليم: دراسات ولجان نظام الثانوية العامة الجديد لم تنته من عملها حتى الآن

 

وزارة الإسكان:
 

وزير الإسكان: جارى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى والصناعى بمدينة العاشر من رمضان

 

وزارة الزراعة:
 

الزراعة: ضبط 194 ألف عبوة مبيدات مخالفة خلال ديسمبر الماضى بالدقهلية

 

وزارة التعليم العالى:
 

الخشت: جامعة القاهرة تبدأ قريبا فى إنشاء مستشفى "أبو الريش" الجديد

 

وزارة النقل:
 

"القومية للأنفاق": بدء أعمال حفر مترو العتبة - بولاق الدكرور أول مارس المقبل

وزير النقل يستقل جرارا من الإسكندرية لطنطا فى جولة مفاجئة بمحطة مصر

 

وزارة القوى العاملة:
 

القوى العاملة تعد دليل إرشادى بالوثائق المطلوبة للحصول على المعاش بإيطاليا

مصريان يحصلان على 600 ألف جنيه نصف مستحقاتهما بشركة متعثرة بالسعودية


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