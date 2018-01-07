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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 07 يناير 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية


كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة، وارتفاع الموج يكون بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية،

 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 12 21

وسط الدلتا 11 21

الإسكندرية 13 20

بلطيم 13 19

مطروح 12 18

السلوم 09 19

سيوة 09 23

بورسعيد 12 19

دمياط 11 19

العريش 13 19

رفح 12 18

الإسماعيلية 12 21

السويس 11 21

رأس سدر 12 21

نخل 09 15

نويبع 13 22

طابا 12 20

كاترين 06 12

الطور 10 21

شرم الشيخ 15 22

الغردقة 13 23

مرسى علم 13 23

الفيوم 09 21

بنى سويف 09 21

المنيا 08 21

أسيوط 08 21

سوهاج 09 21

قنا 09 22

الأقصر 09 23

أسوان 12 23

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 07 22

شلاتين 14 24

أبو رماد 14 24

راس حدربة 13 24

حلايب 15 23

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية:

 

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 19 33

المدينة 10 22

الرياض 06 21

المنامة 15 22

أبوظبى 17 25

الدوحة 16 24

الكويت 08 22

دمشق 01- 13

بيروت 13 18

عمان 03 12

القدس 05 13

غزة 09 18

بغداد 08 19

مسقط 20 25

صنعاء 06 21

الخرطوم 14 29

طرابلس 14 25

تونس 12 21

الجزائر 07 13

الرباط 07 11

نواكشوط 14 26

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

 

أنقرة 02- 09

إسطنبول 08 14

إسلام أباد 02 19

نيودلهى 06 20

جاكرتا 25 32

بكين 04- 03

كوالامبور 24 32

طوكيو 03 09

أثينا 10 16

روما 13 19

باريس 05 07

مدريد 02 08

برلين 02- 03

لندن 03 06

مونتريال 12- 11-

موسكو 04- 02

نيويورك 01 4

واشنطن 06- 04-


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