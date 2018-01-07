خطة لزيادة مياه مدينة نيو هليوبوليس إلى 50 ألف متر يوميا





كتب عبد الحليم سالم





أكد المهندس هانى الديب، رئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه يتم تنفيذ خطة لتوفير مياه الشرب بصورة كبيرة لسكان مدينة نيو هليوبوليس.

وأضاف "الديب" لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا للخطة تم الانتهاء تقريبا من تنفيذ مشروع تغذية المدينة من محطة العاشر من رمضان، والذى يوفر حوالى 17000 م³ / يوميا للمدينة، وبالتالى يمكن توصيل المياه إلى شمال المدينة وتحديدا جنوب خط السكة الحديد.

وتابع "الديب" أن الشركة تعاقدت مع شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، لتنفيذ الخط الناقل للمياه من شمال المدينة إلى جنوبها عبر 3 روافع، وهو ما سيوفر للمدينة كافة مياه الشرب، وجارى التنفيذ حاليا.

وأضاف أن الشركة خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لزيادة حصة المدينة من 17000 م³ / يوميا الى 50000 م³ / يوميا، وجارى الدراسة مع الهيئة، لتوفير تلك الزيادة فى المستقبل لدى تنفيذ توسعات محطة العاشر بواسطة الهيئة، وهو ما يعكس حرص الشركة على النظرة المستقبلية للمدينة بكاملها .

وأوضح أن الشركة وضعت 3 بدائل لحل مشكلة المياة بشكل عاجل، حيث تم الاجتماع برئيس جهاز مدينة بدر، وذلك لطلب زيادة حصة المدينة من المياه، وبالفعل تم زيادة حصة المدينة بكمية 300 م³ / يوميا لتصبح حصة المدينة 2300 م³ / يوميا، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال الكهروميكانيكية لعدد 2 خزان سعة 200 م³ بالحى الثانى والسادس لزيادة السعة التخزينية من 1200 م³ حتى 1600م³ .

وأشار أنه تم التخطيط لإنهاء كافة أعمال مشروع الروافع السابق ذكره من الرافع الشمالى ألى الرافع الأوسط فقط مع نهاية العام الحالى، مؤكدا انه جارى تنفيذ مشروع وصلة قطر 800 مم من نهاية مشروع محطة العاشر الى خزان الرافع الشمالى ( الذى تنفذه شركة مصر لاعمال الاسمنت المسلح ) بطول حوالى 5000 م للربط بين المشروعين، موضحا انه جارى تنفيذ عداية نفقية اسفل الطريق الواقع بين مدينة هليوبوليس والشروق، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهر، بالإضافة إلى أنه جارى متابعة شركة مصر لاعمال الاسمنت المسلح بشكل يومى للانتهاء من كافة اعمال الخزان الشمالى والترعة الموصلة بين الخزان الشمالى والخزان الاوسط .

ولفت الديب انه جارى مراجعة تجهيزات محطة العاشر مع القائمين على تشغيلها للحصول على حصة المدينة من المياه المتعاقد عليها 17000 م³ / يوم ) تمهيدا لطلب اطلاق حصة الشركة من المياه، وذلك كله بغرض اطلاق المياه من محطة العاشر وتوصيلها الى الرافع الاوسط مباشرة لربطها بشبكات المدينة مما يوفر المياه وبحل مشكلة مياه المدينة بشكل كبير جدا، والذى من المتوقع الانتهاء منها خلال يناير .