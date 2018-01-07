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"حماية المستهلك" يكثف حملات الرقابة للتأكد من التزام التجار بكتابة الأسعار

الأحد، 07 يناير 2018 06:29 م
"حماية المستهلك" يكثف حملات الرقابة للتأكد من التزام التجار بكتابة الأسعار الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية


كتب مدحت وهبة
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أعلن جهاز حماية المستهلك، استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق للتأكد من التزام التجار بكتابة الأسعار على العبوات، تنفيذا لقرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية للتأكد من جودة السلع المطروحة بالأسواق.

وقال محمد سمير، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن اللجان التى تم تشكيلها من الجهاز تقوم بمتابعة الأسواق والرقابة على المحلات التجارية، للتأكد من التزام التجار بكتابة الأسعار على العبوات كما تقوم بتوعية التجار بأهمية الالتزام بتطبيق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية.

كانت سلوى شكرى، رئيس جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك،  قد أكدت أن جمعيات حماية المستهلك بدأت فى رصد المحلات التجارية، للإبلاغ عن أى تاجر غير ملتزم بكتابة الأسعار على العبوات حيث تم حاليا توعية التجار والموزعين باهمية كتابة أسعار السلع على العبوات ومذلك الإلتزام بالأسعار المحددة من قبل المصانع لمنع التلاعب فى حقوق المواطنين، خاصة الفوضى التى شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية من انفلات الأسعار بدون أى مبررات .

 

 


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حماية المستهلك

عاطف يعقوب

الحملات الرقابية

الأسواق

التجار

أسعار المنتجات



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