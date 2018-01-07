حريق فى مركز تجارى ثان بالفلبين ورجال الإطفاء يسيطرون على النيران





مانيلا (رويترز)





قال مسؤول إقليمى فى الفلبين اليوم الأحد، إن رجال الإطفاء سيطروا على حريق استمر يومين فى مركز تجارى بوسط البلاد ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

والحريق فى (أيالا سنتر سيبو) هو ثانى حريق يندلع فى مركز تجارى فى غضون أسبوعين وذلك بعد حريق أودى بحياة 37 من العاملين فى مركز اتصالات فى مدينة دافاو الجنوبية.

وقال صامويل تاديو المدير الإقليمى لمكتب مكافحة الحرائق للصحفيين إن النيران أصبحت تحت السيطرة بحلول الساعة 12:45 ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلى.

وذكر مركز (أيالا سنتر سيبو) على صفحته على فيسبوك "سيظل المركز مغلقا حتى إخماد النيران. أجرينا فحصا على كل أنظمتنا".

وتم إجلاء العاملين والمتسوقين بعد رصد دخان فى الجزء المخصص للعب الأطفال فى سوبر ماركت ومتجر مترو بالدور الثالث من المركز. ولم يعرف بعد حجم الأضرار.