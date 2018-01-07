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حدائق القاهرة تفتح أبوابها اليوم مجانا أمام المواطنين للاحتفال بعيد الميلاد

الأحد، 07 يناير 2018 03:00 ص
حدائق القاهرة تفتح أبوابها اليوم مجانا أمام المواطنين للاحتفال بعيد الميلاد الحدائق - صورة أرشيفية


كتب سيد الخلفاوى
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تفتح حدائق القاهرة اليوم أبوابها مجانًا أمام المواطنين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما وجه محافظ القاهرة بتخفيض رسوم رحلات الأتوبيس النهرى إلى النصف، احتفالاً بالعيد.

 

كما وفرت هيئة النقل العام خطوطًا إضافية بمحيط دور العبادة والأماكن العامة، والتى تشهد ازدحامًا، وذلك تزامنًا مع احتفالات الأقباط بعيد  الميلاد.

 

وكثفت هيئة النظافة بالقاهرة، من حملاتها بالحدائق العامة ومحيطها لتجهيزها ورفع كفاءتها لاستقبال المواطنين.

 

 


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