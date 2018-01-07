حبس 5 لصوص من "البساتين" بتهمة السرقة بالإكراه





كتب محمد عبد الرازق





قررت نيابة البساتين حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بتكوين عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه وتحت تهديد الأسلحة النارية.

كانت البداية بورود معلومات إلى المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين تفيد بأن كلا من "وليد.ح" 32سنة، عامل خردة، و"ياسر. ر" 40 سنة، عامل خردة، و"حسن. ج" 29 سنة، جزار، و"حسين. ش" 24 سنة، مبيض محارة، و"محمد. ك" 33 سنة، عاطل كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية .

التحريات أكدت صحة المعلومات، فداهمت اللصوص قوة وألقت القبض عليهم بحوزتهم بندقية آلية وخزينة، و5 طلقات وبندقية خرطوش عيار 12 مم تركى الصنع، وطبنجة حلوان مطموسة الأرقام عيار 9 مم، و3 خزينة، و3 طلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش عيار 16 مم، و5 طلقات من ذات العيار و 8 شاشات، كمبيوتر، وجهاز «لاب توب»، و3 كشافات إضاءة كبير، وشفاط، 100 بطارية قلم، وسخان غاز، و7 لفافات سلك نحاس، وكوريك سيارة كبير الحجم، و3 مقص حدادي، و13 شنيور كهربائي، و9 صاروخ كهربائي، وسيارة ملك المتهم الأول، وسيارة مستأجرة من معرض سيارات بمصر القديمة.

وبمواجهتهم أقر المتهمون بارتكاب 5 حوادث سرقة بالإكراه، وأن ما سبق ضبطه هو من متحصلات هذه السرقات وتصرفوا فى الباقى بالبيع لعميلهم سيئ النية صاحب مخزن خردة، وأنفقوا قيمتها على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات واتهموهم بالسرقة، فتحرر لهمت المحاضر اللازمة، وتولت معهم النيابة التحقيق.