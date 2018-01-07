video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 09:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 5 لصوص من "البساتين" بتهمة السرقة بالإكراه

الأحد، 07 يناير 2018 04:00 ص
حبس 5 لصوص من "البساتين" بتهمة السرقة بالإكراه حبس -ارشيفية


كتب محمد عبد الرازق
إضافة تعليق


قررت نيابة البساتين حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بتكوين عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه وتحت تهديد الأسلحة النارية.

كانت البداية بورود معلومات إلى المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين تفيد بأن كلا من "وليد.ح" 32سنة، عامل خردة، و"ياسر. ر" 40 سنة، عامل خردة، و"حسن. ج" 29 سنة، جزار، و"حسين. ش" 24 سنة، مبيض محارة، و"محمد. ك" 33 سنة، عاطل كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية .

التحريات أكدت صحة المعلومات، فداهمت اللصوص قوة وألقت القبض عليهم بحوزتهم بندقية آلية وخزينة، و5 طلقات وبندقية خرطوش عيار 12 مم تركى الصنع، وطبنجة حلوان مطموسة الأرقام عيار 9 مم، و3 خزينة، و3 طلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش عيار 16 مم، و5 طلقات من ذات العيار و 8 شاشات، كمبيوتر، وجهاز «لاب توب»، و3 كشافات إضاءة كبير، وشفاط، 100 بطارية قلم، وسخان غاز، و7 لفافات سلك نحاس، وكوريك سيارة كبير الحجم، و3 مقص حدادي، و13 شنيور كهربائي، و9 صاروخ كهربائي، وسيارة ملك المتهم الأول، وسيارة مستأجرة من معرض سيارات بمصر القديمة.

وبمواجهتهم أقر المتهمون بارتكاب 5 حوادث سرقة بالإكراه، وأن ما سبق ضبطه هو من متحصلات هذه السرقات وتصرفوا فى الباقى بالبيع لعميلهم سيئ النية صاحب مخزن خردة، وأنفقوا قيمتها على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات واتهموهم بالسرقة، فتحرر لهمت المحاضر اللازمة، وتولت معهم النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة أسلاك الكهرباء النحاسية

اخبار الحوادث

تشكيل عصابى

سرقة بالاكراه

البساتين



لا تفوتك
وزير الطيران عن سقوط بالون الأقصر: هناك خطأ والتحقيقات لن تستغرق وقتا

وزير الطيران عن سقوط بالون الأقصر: هناك خطأ والتحقيقات لن تستغرق وقتا

زعيمة "مجاهدى خلق": المحتجون فى إيران اقتربوا من تحقيق أحلامهم

زعيمة "مجاهدى خلق": المحتجون فى إيران اقتربوا من تحقيق أحلامهم

وسع للحلاوة.. نجمات فوق الخمسين يتحدين الزمن بجمالهن.. شيرين رضا ترفع شعار "السنجلة سر الجمال".. ليلى علوى ملكة الأناقة.. والزمن يقف عاجزا أمام رشاقة يسرا.. وشريهان تبهر الجميع بكل صورة جديدة

وسع للحلاوة.. نجمات فوق الخمسين يتحدين الزمن بجمالهن.. شيرين رضا ترفع شعار "السنجلة سر الجمال".. ليلى علوى ملكة الأناقة.. والزمن يقف عاجزا أمام رشاقة يسرا.. وشريهان تبهر الجميع بكل صورة جديدة

هل هنأتم أخاكم عيسى بعيد الميلاد؟.. شيخ الأزهر أول المهنئين: تراب هذا البلد تصوغه الأديان الإلهية.. ومفتى الجمهورية: تهنئة الأقباط من أعمال البر ونرفض فتاوى تحريمها.. ووزير الأوقاف: لن تنجح محاولات شق الصف

هل هنأتم أخاكم عيسى بعيد الميلاد؟.. شيخ الأزهر أول المهنئين: تراب هذا البلد تصوغه الأديان الإلهية.. ومفتى الجمهورية: تهنئة الأقباط من أعمال البر ونرفض فتاوى تحريمها.. ووزير الأوقاف: لن تنجح محاولات شق الصف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة