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حبس ربة منزل ونجلتها وسائق "توك توك" لقتلهم "أمين شرطة" بالبحيرة

الأحد، 07 يناير 2018 08:25 م
حبس ربة منزل ونجلتها وسائق "توك توك" لقتلهم "أمين شرطة" بالبحيرة حبس -أرشيفية


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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قرر اليوم الأحد، أحمد ماهر وكيل النائب العام، برئاسة المستشار إبراهيم الشهاوى مدير نيابة إيتاى البارود، بإشراف المستشار أحمد حامد المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، سكرتارية محمد سمك ومحمد الجمل، حبس ربة منزل ونجلتها وعشيقها سائق "توك توك" لقتلهما "أمين شرطة" زوج الأولى ووالد الثانية لكشفه العلاقة الغير شرعية بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت المباحث الجنائية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء عبد الفتاح، تمكنت ، من كشف غموض واقعة مقتل أمين شرطة بقرية محلة عبيد التابعة لمركز شرطة إيتاى البارود، وكان العميد محمد زايد مامور مركز شرطة إيتاى البارود تلقى إخطارا من المستشفى العام، بوصول "قطب.ا.ز" 54 سنة، مقيم قرية محلة عبيد دائرة المركز "جثة هامدة" إثر إصابته بجروح متعددة بالرأس واشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالأنف والأذن اليمنى.

وبسؤال نجله "محمود" 25 سنة، فلاح ومقيم بذات الناحية، أقر بخروج والده من المنزل صباح اليوم، فى طريقه لجهة عمله، إلا أن بعض الأهالى أبلغوه بوجوده مصاباً بالطريق بمدخل القرية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائى برئاسة العميد عبد الغفار الديب مدير مباحث البحيرة والمقدم حازم الشيخ وكيل فرع البحث الجنائى والرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث ايتاى البارود والنقيب أحمد طبلية معاون المباحث .

وأسفرت جهود فريق البحث، عن أن مرتكبى الواقعة "بسام .م.ب" 34 سنة سائق توك توك، و"صفاء .ف.ز" 44 سنة ربة منزل "زوجة المجنى عليه"، و"فاطمة .ق.ا" 18 سنة، ربة منزل "ابنة المجنى عليه"، وجميعهم مقيمين بذات الناحية، وتم ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، لوجود علاقة غير شرعية بين الأول والثالثة بعلم والدتها "الثانية"، وكذا سوء سلوك وسمعة الأخيرتين، ونظراً لعلم المجنى عليه بهذه العلاقة، فقد عقدوا العزم وبيتوا النية على التخلص منه، بعدة محاولات باءت بالفشل، وبتاريخ الواقعة أعد الأول "عصا"، وأعدت الثالثة "عتلة حديدية"، وقاما بالتربص له بمدخل القرية "بتحريض من الثانية" حال توجهه لعمله، وقاما بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته التى أودت بحياته، وأضاف الأول بتخلصه من الأدوات المستخدمة بإلقائها بإحدى المجارى المائية.


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