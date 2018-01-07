حالة الطقس اليوم الأحد 7/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب





نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الأحد، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة، وارتفاع الموج يكون بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية،

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: ترتفع درجات الحرارة قليلًا، مع بقائها دون مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس فى ساعات الصباح ضبابيًا بشكل كثيف فى أجزاء مُختلفة من المملكة و ينقشع الضباب تدريجيًا مع مرور ساعات الصباح ويُصبح الطقس مُشمسًا، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

فى خليج العقبة: الرياح: شمالية، معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا: تنخفض درجات الحرارة مُقارنة بالليالى السابقة و يتحول الطقس ليُصبح شديد البرودة فى أغلب المناطق، و يُتوقع تشكل الصقيع فى أجزاء مُختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

نهارًا: ترتفع درجات الحرارة قليلًا، مع بقائها دون مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس فى ساعات الصباح ضبابيًا بشكل كثيف فى أجزاء مُختلفة من المملكة و ينقشع الضباب تدريجيًا مع مرور ساعات الصباح ويُصبح الطقس مُشمسًا، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

فى خليج العقبة: الرياح: شمالية، معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا: تنخفض درجات الحرارة مُقارنة بالليالى السابقة و يتحول الطقس ليُصبح شديد البرودة فى أغلب المناطق، و يُتوقع تشكل الصقيع فى أجزاء مُختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.