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الأحد، 07 يناير 2018 11:54 م
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جمعية رجال الأعمال بالإسماعيلية: الصناعة المصرية قادرة على المنافسة خارجيا

الأحد، 07 يناير 2018 10:54 م
جمعية رجال الأعمال بالإسماعيلية: الصناعة المصرية قادرة على المنافسة خارجيا المهندس عاطف عثمان عضو جمعية رجال الأعمال بالإسماعيلية


الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال المهندس عاطف عثمان عضو جمعية رجال الأعمال بالإسماعيلية وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الصناعة المصرية أثبتت خلال السنوات الأخيرة إنها قادرة على تجاوز تحدياتها وقادرة على المنافسة الخارجية فى الأسواق الكبرى مثلما هى قادرة أيضًا على المنافسة مع السلع الأجنبية داخل السوق المحلى. 

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال بالإسماعيلية على أنه لا بديل عن تعميق التصنيع المحلى، وأن أمة بلا صناعة قوية ومتكاملة هى أمة ضعيفة إتكالية ومستهلكة تابعة للآخرين، تسير ورائهم وتخضع لهم وتحتاج للغير دائما.

وأشار عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الصناعة الوطنية صناعة قوية بتكاملها وتعاون وتكاتف أبنائها معًا من أجل تحقيق مصلحة الوطن فى اقتصاد قوى قائم على إنتاج وفير وابتكارات جديدة وفرص عمل متاحة لمن يرغب فى العمل من خلال المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، ونسعى إلى زيادة عدد المصانع لتوفير فرص عمل أكثر.


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