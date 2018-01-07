جمارك سفاجا تضبط 6 محاولات تهريب منها طائرتى تجسس وتنصت





كتب – أحمد يعقوب





تمكنت إدارة الحركة بجمارك سفاجا، برئاسة محمد جمال أبوحسين، بالتنسيق مع إداراة مكافحة التهرب الجمركى، برئاسة هشام العدوى وعبدالحميد حسين مدير عام اﻷمن الجمركى، وإدارة شرطة ميناء سفاجا من ضبط 6 محاولات تهرب جمركى منها طائرة تنصت وتجسس بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وقال بيان، للجمارك اليوم الأحد، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى اشتبه كل من عماد حمدى ومحمد عابدين مأمورى الحركة فى مشمول بوليصة الشحن رقم 32 شهادة أمتعة شخصية رقم 13699 لسنة 2017 باسم الراكب "ر. ح. ع" والسائق "ح. خ. ع" تريلا رقم 4570 كويت وبتفتيش أمتعتهما تبين وجود طائرتى تنصت وتجسس كل منها مزودة بكاميرا دقيقة عالية الجودة أسفلها وملحق بها جهاز تحكم عن بُعد ومزودة بكارت ذاكرة لحفظ ما يتم تصويره مخفاه ضمن الأمتعة الشخصية لكليهما.

وأضاف البيان، أنه تم الاشتباه فى مشمول البوالص أرقام 18 ب و21 أ و68 و33 شهادات أمتعة شخصية أرقام 13578 لسنة 2017 و19 و68 و130 لسنة 2018 وبالتفتيش تم ضبط 200كارت ميمورى 16 GBومستلزمات شبكات واى فاى ونت وكمية من اكسسوارت الهواتف المحمولة المتنوعة ومستحضرات تجميل المتنوعة وكتاب باللغة الأسبانية خاص باﻷبراج والسحر مزود بأدراج بها أنابيب ومساحيق وعصاه من خشب للاستخدام فى أعمال السحر والشعوذة وبلغت التعويضات المستحقة 111 ألف جنيه.

وقرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 6 محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.