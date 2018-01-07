video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 07:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

جمارك سفاجا تضبط 6 محاولات تهريب منها طائرتى تجسس وتنصت

الأحد، 07 يناير 2018 06:24 م
جمارك سفاجا تضبط 6 محاولات تهريب منها طائرتى تجسس وتنصت جمارك - صورة أرشيفية


كتب – أحمد يعقوب
إضافة تعليق


تمكنت إدارة الحركة بجمارك سفاجا، برئاسة محمد جمال أبوحسين، بالتنسيق مع إداراة مكافحة التهرب الجمركى، برئاسة هشام العدوى وعبدالحميد حسين مدير عام اﻷمن الجمركى، وإدارة شرطة ميناء سفاجا من ضبط 6 محاولات تهرب جمركى منها طائرة تنصت وتجسس بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

 

وقال بيان، للجمارك اليوم الأحد، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى اشتبه كل من عماد حمدى ومحمد عابدين مأمورى الحركة فى مشمول بوليصة الشحن رقم 32 شهادة أمتعة شخصية رقم 13699 لسنة 2017 باسم الراكب "ر. ح. ع" والسائق "ح. خ. ع" تريلا رقم 4570 كويت وبتفتيش أمتعتهما تبين وجود طائرتى تنصت وتجسس كل منها مزودة بكاميرا دقيقة عالية الجودة أسفلها وملحق بها جهاز تحكم عن بُعد ومزودة بكارت ذاكرة لحفظ ما يتم تصويره مخفاه ضمن الأمتعة الشخصية لكليهما.

 

وأضاف البيان، أنه تم الاشتباه فى مشمول البوالص أرقام 18 ب و21 أ و68 و33 شهادات أمتعة شخصية أرقام 13578 لسنة 2017 و19 و68 و130 لسنة 2018 وبالتفتيش تم ضبط 200كارت ميمورى 16 GBومستلزمات شبكات واى فاى ونت وكمية من اكسسوارت الهواتف المحمولة المتنوعة ومستحضرات تجميل المتنوعة وكتاب باللغة الأسبانية خاص باﻷبراج والسحر مزود بأدراج بها أنابيب ومساحيق وعصاه من خشب للاستخدام فى أعمال السحر والشعوذة وبلغت التعويضات المستحقة 111 ألف جنيه.

 

وقرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 6 محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

487 مليون جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بجمارك بورسعيد فى ديسمبر 2017

الجمارك

طائرات التجسس

اخبار الاقتصاد

جمارك سفاجا



لا تفوتك
"إسكان النواب": إرجاء تعديل قانون الإيجار القديم لما بعد انتخابات الرئاسة

"إسكان النواب": إرجاء تعديل قانون الإيجار القديم لما بعد انتخابات الرئاسة

5 رسائل نارية من عماد متعب قبل الرحيل عن الأهلى

5 رسائل نارية من عماد متعب قبل الرحيل عن الأهلى

صفقات يناير تتخطى حاجز الربع مليار يورو بالأسبوع الأول للميركاتو الشتوى.. كوتينيو الأغلى فى تاريخ صفقات الشتاء بـ160مليونا.. فان ديك يكسر رقم محمد صلاح.. وتشيلسى أبرز المستفيدين من مشاكل روس باركلى مع إيفرتون

صفقات يناير تتخطى حاجز الربع مليار يورو بالأسبوع الأول للميركاتو الشتوى.. كوتينيو الأغلى فى تاريخ صفقات الشتاء بـ160مليونا.. فان ديك يكسر رقم محمد صلاح.. وتشيلسى أبرز المستفيدين من مشاكل روس باركلى مع إيفرتون

صور.. أجراس الكنيسة تدق بالفرحة.. البابا يتلقى التهانى بعيد الميلاد فى الكاتدرائية.. على عبد العال وأحمد أبو الغيط ومصطفى بكرى ووزير القوى العاملة وأسامة هيكل أول المهنئين.. والجميع يؤكد:اليوم عيد لكل المصريين

صور.. أجراس الكنيسة تدق بالفرحة.. البابا يتلقى التهانى بعيد الميلاد فى الكاتدرائية.. على عبد العال وأحمد أبو الغيط ومصطفى بكرى ووزير القوى العاملة وأسامة هيكل أول المهنئين.. والجميع يؤكد:اليوم عيد لكل المصريين

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن غدا الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن غدا الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

وزارة الصحة تخصص "خط ساخن" للاستفسار عن علاج الإدمان

وزارة الصحة تخصص "خط ساخن" للاستفسار عن علاج الإدمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة