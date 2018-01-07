تليجراف: ترامب سيعرقل اتفاق التجارة مع لندن حال عدم دعوته لزفاف الأمير هارى





كتبت رباب فتحى





قالت صحيفة "صنداى تليجراف" إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب يمكن أن يعرقل اتفاق التجارة عبر الأطلسى مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، إذا لم يدع إلى حفل زفاف الأمير هارى، وذلك بحسب مؤلف كتاب "النار والغضب" والذى هز أوساط السياسة الأمريكية بمجرد الإعلان عنه.

ويقول مايكل وولف، إن ترامب سوف يحترم فقط العلاقة الخاصة إذا "حصل فقط على ما يريد".

ويأتي هذا التحذير من وولف، الصحفي الذى كتب "النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" ، والذى قال إنه استقى معلوماته من وقته فى الجناح الغربي بالبيت الأبيض وإجراءه أكثر من 200 مقابلة، منها ثلاث ساعات مع ترامب نفسه.

وأوضحت "تليجراف" أنه ليس من المتوقع أن تتم دعوة الرئيس ترامب لحضور زفاف الأمير هارى وميجان ماركل، وقال وولف إلى صحيفة "ميل أون صنداى" إن رد فعل الرئيس الأمريكى سيكون سيئا حال لم تشمله قائمة المدعوين.