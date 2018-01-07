video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 10:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على مواعيد اجتماعات أسعار الفائدة بالبنك المركزى فى 2018

الأحد، 07 يناير 2018 09:31 ص
تعرف على مواعيد اجتماعات أسعار الفائدة بالبنك المركزى فى 2018 طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى


كتب – أحمد يعقوب
إضافة تعليق


تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، والمسؤولة عن أسعار الفائدة، 8 اجتماعات خلال العام الحالى 2018، الأول فى 15 فبراير القادم، و29 مارس، و17 مايو، و28 يونيو، و16 أغسطس، و27 سبتمبر و15 نوفمبر و27 ديسمبر.
 
وتوقعت مصادر مصرفية مطلعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يقدم البنك المركزى المصرى، مسؤول السياسة النقدية فى هرم الاقتصاد المصرى، على خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و2% على مدار الاجتماعات القادمة خلال العام الجارى، مع انخفاض مستوى التضخم – مستوى أسعار السلع والخدمات - الذى وصل إلى نحو 25% فى شهر نوفمبر 2017.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

487 مليون جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بجمارك بورسعيد فى ديسمبر 2017

وزارة المالية تطرح 3 مليارات جنيه غدا فى صورة سندات خزانة

البنك المركزى: اليوم إجازة بالبنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى

اجتماعات أسعار الفائدة

أسعار الفائدة



لا تفوتك
وزير الطيران عن سقوط بالون الأقصر: هناك خطأ والتحقيقات لن تستغرق وقتا

وزير الطيران عن سقوط بالون الأقصر: هناك خطأ والتحقيقات لن تستغرق وقتا

زعيمة "مجاهدى خلق": المحتجون فى إيران اقتربوا من تحقيق أحلامهم

زعيمة "مجاهدى خلق": المحتجون فى إيران اقتربوا من تحقيق أحلامهم

وسع للحلاوة.. نجمات فوق الخمسين يتحدين الزمن بجمالهن.. شيرين رضا ترفع شعار "السنجلة سر الجمال".. ليلى علوى ملكة الأناقة.. والزمن يقف عاجزا أمام رشاقة يسرا.. وشريهان تبهر الجميع بكل صورة جديدة

وسع للحلاوة.. نجمات فوق الخمسين يتحدين الزمن بجمالهن.. شيرين رضا ترفع شعار "السنجلة سر الجمال".. ليلى علوى ملكة الأناقة.. والزمن يقف عاجزا أمام رشاقة يسرا.. وشريهان تبهر الجميع بكل صورة جديدة

هل هنأتم أخاكم عيسى بعيد الميلاد؟.. شيخ الأزهر أول المهنئين: تراب هذا البلد تصوغه الأديان الإلهية.. ومفتى الجمهورية: تهنئة الأقباط من أعمال البر ونرفض فتاوى تحريمها.. ووزير الأوقاف: لن تنجح محاولات شق الصف

هل هنأتم أخاكم عيسى بعيد الميلاد؟.. شيخ الأزهر أول المهنئين: تراب هذا البلد تصوغه الأديان الإلهية.. ومفتى الجمهورية: تهنئة الأقباط من أعمال البر ونرفض فتاوى تحريمها.. ووزير الأوقاف: لن تنجح محاولات شق الصف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة