تعرف على مواعيد اجتماعات أسعار الفائدة بالبنك المركزى فى 2018

تعرف على مواعيد اجتماعات أسعار الفائدة بالبنك المركزى فى 2018الأحد، 07 يناير 2018 09:31 ص
طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
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تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، والمسؤولة عن أسعار الفائدة، 8 اجتماعات خلال العام الحالى 2018، الأول فى 15 فبراير القادم، و29 مارس، و17 مايو، و28 يونيو، و16 أغسطس، و27 سبتمبر و15 نوفمبر و27 ديسمبر.
وتوقعت مصادر مصرفية مطلعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يقدم البنك المركزى المصرى، مسؤول السياسة النقدية فى هرم الاقتصاد المصرى، على خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و2% على مدار الاجتماعات القادمة خلال العام الجارى، مع انخفاض مستوى التضخم – مستوى أسعار السلع والخدمات - الذى وصل إلى نحو 25% فى شهر نوفمبر 2017.
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