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الأحد، 07 يناير 2018 08:28 ص
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تعرف على خدمات الأزهر الشريف للطلاب الوافدين × 5 معلومات

الأحد، 07 يناير 2018 07:00 ص
تعرف على خدمات الأزهر الشريف للطلاب الوافدين × 5 معلومات إحدى الطالبات الوافدات - أرشيفية


كتب لؤى على
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تتطلع جامعة الأزهر إلى أن تكون الجامعة الرائدة عالميا فى تقديم الفكر الإسلامى الصحيح، القائم على الوسطية، وتحقيق الجدارة والتميز فى ميدان التعليم الجامعى والبحث العلمى وإعداد الكوادر على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية فى ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة، وبما يسهم فى خدمة المجتمع وصولا إلى التنمية المستدامة.

 

وتقدم جامعة الأزهر، العديد من خدماتها للطلاب لوافدين والذين يبلغ عددهم نحو 40 ألف من 110 دول وتقدم لهم العديد من الخدمات كالتالى:

 

1 - الإقامة بمدينة البعوث الاسلامية 

2 - الاشتراك فى الأنشطة الرياضية داخل الكليات

3 - إعفائهم من المصروفات المقررة عليهم إذا كانوا مقيدين على منح الأزهر 

4 - إنشاء اتحاد طلاب لهم 

5  - يقدم إليهم جميع الخدمات التى تقدم إلى الطلاب المصريين بالجامعة

 


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