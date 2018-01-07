تعرف على تطورات قضية "خلية دمياط" بعد إحالة 21 متهمًا للمفتى

كتب إيهاب المهندس

اقتربت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"خلية دمياط الإرهابية"، بعد إحالة 21 متهمًا لمفتى الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وخلال النقاط المهمة نجيب على بعض النقاط الهامة فى القضية.

1 ـ عدد المتهمين فى القضية 28 متهمًا من بينهم 16 هاربًا و12 محبوسًا.

2 ـ تحقيقات النيابة تشير إلى أن الخلية تتبع تنظيم داعش وتخطط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والتخطيط لاغتيال ضباط جيش وشرطة، وسفر بعض عناصرها إلى سوريا وتلقوا تدريبات على حرب الشوارع.

3 ـ فى الأسبوع الأول من فبراير من عام 2016، نظرت محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة المتهمين.

4 ـ عقدت جلسات المحاكمة بقاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

5 ـ المحكمة نظرت 18 جلسة فى الدعوى حتى الآن.

6 ـ يواجه المتهمون مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة.

7ـ النيابة العامة فى مرافعتها التى عقدت بتاريخ 26 أغسطس 2017 تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

8 ـ تنظر الدعوى أمام الدائرة 21 شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى.

9 ـ فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2017 قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى إحالة 21 متهما لفضيلة المفتى، وتحديد جلسة 22 فبراير للنطق بالحكم فى القضية.

10 ـ المحكمة استخدمت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية والتى بمقتضاها أحالت الـ21 متهمًا للمفتى.