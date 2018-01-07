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تعرف على استعدادات الكهرباء لمواجهة الأمطار والسيول × 12 معلومة

الأحد، 07 يناير 2018 05:06 م
تعرف على استعدادات الكهرباء لمواجهة الأمطار والسيول × 12 معلومة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء


كتبت رحمة رمضان
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه فى 12 معلومة، استعدادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لمواجهة موجات الطقس السيئة المتوقع أن تمر بها البلاد، خلال الفترة المقبلة.

1 - رفع درجة الاستعداد القصوى بشركات توزيع الكهرباء لمواجهة مخاطر السيول والأمطار لضمان استقرار التيار الكهربائى للمواطنين وعدم الانقطاع بسبب أعطال الفنية.

2 -  عمل خطة للمرور على مهمات الشبكات الهوائية.

3- التأكد من غلق الأكشاك وعزلها واستخدام البلاستيك فى تغطية الأسقف.

4- غلق غرف المحاولات والتأكد من عدم وجود أي منفذ يتسرب منه المياه.

5-  صيانة مهمات الشبكة و مراجعة حالة الأبراج و القواعد الخرسانية.

6-  فرق طوارئ بالإدارات لمواجهة الأعطال.

7- عمل مخزون استراتيجي لبعض مهمات لسرعة الإصلاح فى حالة كوارث.

8-  تدريب العاملين بالشركات لإدارة الأزمات والإلمام بقواعد السلامة والصحة المهنية.

9 -  توفير ماكينات ديزل بجميع شركات توزيع الكهرباء لاستخدامها حال حدوث أي أعطال فنية بسبب سوء الأحوال الجوية.

10- مراجعة جميع مجارى تصريف مياه الأمطار اعلى الموزعات السماوية و تنظيفها.

11- التأكد من كفاءة السخانات الموجودة بمحطات الكهرباء والموزعات لمنع الرطوبة.

12- التنسيق مع الموارد المائية و الرى و الإسكان و الوحدات المحلية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزة

الاحوال الجوية



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