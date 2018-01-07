تعرف على استعدادات الكهرباء لمواجهة الأمطار والسيول × 12 معلومة

تعرف على استعدادات الكهرباء لمواجهة الأمطار والسيول × 12 معلومةالأحد، 07 يناير 2018 05:06 م
كتبت رحمة رمضان
يقدم "اليوم السابع" لقرائه فى 12 معلومة، استعدادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لمواجهة موجات الطقس السيئة المتوقع أن تمر بها البلاد، خلال الفترة المقبلة.
1 - رفع درجة الاستعداد القصوى بشركات توزيع الكهرباء لمواجهة مخاطر السيول والأمطار لضمان استقرار التيار الكهربائى للمواطنين وعدم الانقطاع بسبب أعطال الفنية.
2 - عمل خطة للمرور على مهمات الشبكات الهوائية.
3- التأكد من غلق الأكشاك وعزلها واستخدام البلاستيك فى تغطية الأسقف.
4- غلق غرف المحاولات والتأكد من عدم وجود أي منفذ يتسرب منه المياه.
5- صيانة مهمات الشبكة و مراجعة حالة الأبراج و القواعد الخرسانية.
6- فرق طوارئ بالإدارات لمواجهة الأعطال.
7- عمل مخزون استراتيجي لبعض مهمات لسرعة الإصلاح فى حالة كوارث.
8- تدريب العاملين بالشركات لإدارة الأزمات والإلمام بقواعد السلامة والصحة المهنية.
9 - توفير ماكينات ديزل بجميع شركات توزيع الكهرباء لاستخدامها حال حدوث أي أعطال فنية بسبب سوء الأحوال الجوية.
10- مراجعة جميع مجارى تصريف مياه الأمطار اعلى الموزعات السماوية و تنظيفها.
11- التأكد من كفاءة السخانات الموجودة بمحطات الكهرباء والموزعات لمنع الرطوبة.
12- التنسيق مع الموارد المائية و الرى و الإسكان و الوحدات المحلية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.
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