تعرف على استعدادات الكهرباء لمواجهة الأمطار والسيول × 12 معلومة





كتبت رحمة رمضان





يقدم "اليوم السابع" لقرائه فى 12 معلومة، استعدادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لمواجهة موجات الطقس السيئة المتوقع أن تمر بها البلاد، خلال الفترة المقبلة.



1 - رفع درجة الاستعداد القصوى بشركات توزيع الكهرباء لمواجهة مخاطر السيول والأمطار لضمان استقرار التيار الكهربائى للمواطنين وعدم الانقطاع بسبب أعطال الفنية.



2 - عمل خطة للمرور على مهمات الشبكات الهوائية.

3- التأكد من غلق الأكشاك وعزلها واستخدام البلاستيك فى تغطية الأسقف.



4- غلق غرف المحاولات والتأكد من عدم وجود أي منفذ يتسرب منه المياه.

5- صيانة مهمات الشبكة و مراجعة حالة الأبراج و القواعد الخرسانية.



6- فرق طوارئ بالإدارات لمواجهة الأعطال.



7- عمل مخزون استراتيجي لبعض مهمات لسرعة الإصلاح فى حالة كوارث.



8- تدريب العاملين بالشركات لإدارة الأزمات والإلمام بقواعد السلامة والصحة المهنية.



9 - توفير ماكينات ديزل بجميع شركات توزيع الكهرباء لاستخدامها حال حدوث أي أعطال فنية بسبب سوء الأحوال الجوية.



10- مراجعة جميع مجارى تصريف مياه الأمطار اعلى الموزعات السماوية و تنظيفها.



11- التأكد من كفاءة السخانات الموجودة بمحطات الكهرباء والموزعات لمنع الرطوبة.



12- التنسيق مع الموارد المائية و الرى و الإسكان و الوحدات المحلية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.