تعرف على آخر قرارات النيابة بواقعة محل خمور العمرانية

كتب أحمد الجعفرى

تواصل نيابة العمرانية والطالبية برئاسة المستشار باهر حسن رئيس النيابة، تحقيقاتها فى واقعة استهداف مسلحين لمحل خمور العمرانية، ما أسفر عن وفاة شقيقين، حيث استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهما للوقوف على ظروف وملابسات وفاتهم بشكل دقيق، فضلاً عن تقرير المعمل الجنائى الخاص بفحص فوارغ الطلقات التى تم تجميعها من موقع الحادث.

ويعمل رجال المباحث على تحديد هوية المتهمين بارتكاب الجريمة، والدافع وراء ارتكابها، من خلال إجراء تحريات مكثفة، خاصة وأن كاميرات المراقبة لم تنجح فى إظهار ملامح مرتكب الجريمة وقائد التوك التوك، بسبب ضعف دقتها، إلا أن فريق البحث فحص عدد من المشتبه بهم، واستمع لأقوال أسرة الشقيقين المجنى عليهما، بالإضافة لأقوال صاحب محل الخمور للتأكد من وجود خلافات خاصة بهم من عدمه.