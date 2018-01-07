تصدر هاشتاج "عيد ميلاد مجيد" تويتر..ومغردون: كل عام وأقباط مصر بخير





كتبت نورهان حسن





تصدر هاشتاج "عيد ميلاد مجيد"، ترند قائمة الأكثر الهاشتاجات تداولا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بمناسبة احتفال المسيحيين، بعيد الميلاد المجيد.



ترند

وهنأ رواد "تويتر" المسيحيين بالعيد وكتبوا: عيد ميلاد مجيد لأخواتنا فى الإنسانية داعيا الله تعالى أن يديم أعيادكم وأن ينتشر السلام والمحبة والتسامح









وقال آخرون: :"كل سنة و أخواتنا المسحيين بخير"، "أولا كل سنة وأنتم طيبين وينعاد عليكم بالافراح كلنا نسيج واحد فى وطن يحتوينا جميعاً".







