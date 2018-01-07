تصدر هاشتاج "عيد ميلاد مجيد" تويتر..ومغردون: كل عام وأقباط مصر بخير

تصدر هاشتاج "عيد ميلاد مجيد" تويتر..ومغردون: كل عام وأقباط مصر بخيرالأحد، 07 يناير 2018 02:21 م
الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
كتبت نورهان حسن
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تصدر هاشتاج "عيد ميلاد مجيد"، ترند قائمة الأكثر الهاشتاجات تداولا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بمناسبة احتفال المسيحيين، بعيد الميلاد المجيد.
ترند
وهنأ رواد "تويتر" المسيحيين بالعيد وكتبوا: عيد ميلاد مجيد لأخواتنا فى الإنسانية داعيا الله تعالى أن يديم أعيادكم وأن ينتشر السلام والمحبة والتسامح
وقال آخرون: :"كل سنة و أخواتنا المسحيين بخير"، "أولا كل سنة وأنتم طيبين وينعاد عليكم بالافراح كلنا نسيج واحد فى وطن يحتوينا جميعاً".
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