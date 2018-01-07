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تصدر هاشتاج "عيد ميلاد مجيد" تويتر..ومغردون: كل عام وأقباط مصر بخير

الأحد، 07 يناير 2018 02:21 م
تصدر هاشتاج "عيد ميلاد مجيد" تويتر..ومغردون: كل عام وأقباط مصر بخير الاحتفال بعيد الميلاد المجيد


كتبت نورهان حسن
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 تصدر هاشتاج "عيد ميلاد مجيد"، ترند قائمة الأكثر الهاشتاجات تداولا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بمناسبة احتفال المسيحيين، بعيد الميلاد المجيد.

ترند
ترند

 

وهنأ رواد "تويتر" المسيحيين بالعيد وكتبوا: عيد ميلاد مجيد لأخواتنا فى الإنسانية داعيا الله تعالى أن يديم أعيادكم وأن ينتشر السلام والمحبة والتسامح

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 وقال آخرون: :"كل سنة و أخواتنا المسحيين بخير"، "أولا كل سنة وأنتم طيبين وينعاد عليكم بالافراح كلنا نسيج واحد فى وطن يحتوينا جميعاً".

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