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تحصين 26 ألفا و453 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بجنوب سيناء

الأحد، 07 يناير 2018 04:00 ص
تحصين 26 ألفا و453 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بجنوب سيناء مواشي- أرشيفية


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلنت مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء الانتهاء من تحصين 24 ألف و379 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمدن وديان محافظة جنوب سيناء.

وقال العميد الدكتور محمد فاروق مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء لـ"اليوم السابع"، إن حملة تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والترقيم والتسجيل للحيوانات بمدن المحافظة انتهت اعملها بمدن ونوبيع وطابا وراس سدر وسانت كاترين ودهب وشرم الشيخ وطور سيناء ابورديس ابوزنيمة.

وأضاف فاروق مدير الطب البيطرى أن الحملة حصنت 24 ألف و979 رأس ماعز وأغنام بمدن المحافظة، و479 من الابقار و189جاموس و427 جمل باجمالى 26 الف و453الف من الأغنام وجاموس وأبقار وجمال على مستوى المحافظة. تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبناء على توجيهات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزارعة والدكتور منى محرز نائب وزير الزارعة.


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