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تحرير 60 محضرا ضد أصحاب المخابز فى حملة تموينية بالمنوفية

الأحد، 07 يناير 2018 09:20 ص
تحرير 60 محضرا ضد أصحاب المخابز فى حملة تموينية بالمنوفية المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية


المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشأت العامة بدائرة المحافظة.

 

أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مستودع غاز بقرية إصطبارى التابعة لمركز شبين الكوم، وذلك لتصرفه فى 240 إسطوانه غاز كبيره، فى السوق السوداء.

 

كما تم تحرير 60 محضرا متنوعا ضد أصحاب المخابز البلدية، 40 تقرير نقص وزن، 20 تقريرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين بمركز شبين الكوم، وتحرير 15 محضر عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص.

 

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لإصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية.


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