بوتين يهنئ مواطنى روسيا بعيد الميلاد المجيد

بوتين يهنئ مواطنى روسيا بعيد الميلاد المجيدالأحد، 07 يناير 2018 10:01 ص
بوتين يحفل بعيد الميلاد
موسكو (أ ش أ)
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هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية وسائر مواطنى روسيا بعيد الميلاد المجيد، معربا عن أطيب تمنياته للجميع.
وقال بوتين، فى رسالة تهنئة نشرت على الموقع الرسمى للكرملين أوردتها قناة روسيا اليوم، "تقبلوا منى أحر التهانى بحلول الميلاد المجيد عيد النور الذى يهدى ملايين المؤمنين الأمل والسعادة ويذكرهم بأصولهم الروحية وعادات أمتهم".
وأشاد بدور الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية وغيرها من الطوائف المسيحية على إسهامها فى تعزيز السلم المدنى والوفاق الوطنى وتطوير الحوار الدينى والقومى فى روسيا.
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