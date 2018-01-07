بريطانيا تطلق خطة زراعة غابة شمالية بتكلفة 500 مليون جنيه استرليني





لندن أ ش أ

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، اليوم الأحد، عن خطة لزراعة غابة شمالية من 50 مليون شجرة بين مدينتى ليفربول وهال، بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه استرليني.

وأشارت صحيفة (تليجراف) البريطانية إلى أنه على مدار 25 عاما قادمة ستُشيد مساحة واسعة من الأراضى الخضراء على مساحة أكثر من 120 ميلا؛ سعيا لتحسين البيئة والمساعدة فى حماية 190 ألف منزل من الفيضانات.

وأضافت الصحيفة أن وزارة البيئة والأغذية والشئون الريفية البريطانية تعهدت، اليوم، بتكلفة مبدئية 7ر5 مليون جنيه استرلينى لبدء خطة العمل، والتى ستديرها منظمات خيرية تديرها الحكومة، ومن المقرر أن تصل تكلفتها الإجمالية إلى 500 مليون جنيه استرليني.

وصرحت تريزا ماى - حسبما نقلت الصحيفة - بأن الأمر "سيستغرق وقتا لزرع ملايين الأشجار والتى ستكون ضرورية لتطوير هذه الغابة القومية"، موضحة أنه لن يكون أمر قصير المدى لكن "الالتزام موجود".

وذكرت الصحيفة أن خطط إنشاء الغابة الشمالية تتضمن زرع 62 ألف فدان بالأشجار قبل عام 2050، ومن المتوقع أن تصل عائداتها إلى مليارى جنيه استرلينى من خلال السياحة وعن طريق تعزيز الأعمال التجارية الريفية وتوفير فرص العمل.

وأضافت الصحيفة أن الغابة من المرجح أيضا أن ترفع من قيمة الأملاك فى المنطقة وتقلل من تأثير الفيضان على الاقتصاد المحلي.

وأشارت إلى أن الغابة الشمالية تعتبر جزءا من الخطة البيئية للحكومة البريطانية المنتظرة منذ وقت طويل وتمتد على 25 عاما، حيث من المأمول أن يدفع تمويل الحكومة لبدء زراعة الأشجار ملاك الأراضى الخاصة أيضا للمشاركة فى المشروع.

ولفتت إلى أن الغابة الشمالية ستربط 5 غابات فى شمال إنجلترا، غابة ميرسى وأشجار مانشستر سيتى وغابة جنوب يوركشاير، وغابة الوردة البيضاء فى ليدز، ومشروع هايوودز.