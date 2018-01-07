باكستان تفرج عن 147 سجينا هنديا فى إطار حسن النوايا

باكستان تفرج عن 147 سجينا هنديا فى إطار حسن النواياالأحد، 07 يناير 2018 09:04 م
عناصر من الجيش الباكستانى
إسلام آباد أ ش أ
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أفرجت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، عن 147 سجينا من الصيادين الهنود فى إطار إبداء حسن النوايا.
وذكرت قناة (جيو) الباكستانية أن بعض المنظمات الخيرية قامت بسداد مصاريف ترحيل هؤلاء الصيادين الهنود من سجنهم الكائن فى كراتشى إلى بلادهم، مشيرة إلى أن حكومة الهند سوف تسلم المفوض السامى الباكستانى فى نيودلهى أيضا قائمة مماثلة بأسماء السجناء الباكستانيين الذين سوف تقوم فى وقت لاحق بالإفراج عنهم.
وكشف بيان صادر عن الخارجية الباكستانية النقاب عن أن تبادل السجناء يأتى فى إطار الاتفاق القنصلى الموقع بين الدولتين عام 2008 والذى ينص على تبادل قوائم بأسماء السجناء فى الدولتين مرتين فى العام تمهيدا للإفراج عنهم.
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