video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 07 يناير 2018 11:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية بدون إصابات

الأحد، 07 يناير 2018 06:19 م
انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية بدون إصابات العقار


الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

شهدت محطة الرمل وسط الاسكندرية، انهيارا جزئيا بأحد العقارات حيث تبين أنه مكون من دور أرضى و محلات وثلاثة أدوار علوية وهو عقار  خال من السكان.

وأشار المهندس على مرسى، رئيس حى وسط، إلى أن المحل بالدور الأرضى لم ينهار وتلاحظ انهيار كامل لواجهة ومدخل العقار على سيارة ملاكى كانت تقف أسفل العقار.

 

وأشار رئيس الحى فى تصريحات صحفية، إلى أنه بالرجوع لسجلات الحى تبين أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 44 / 2005 والقاضى بإجراء ترميم شامل تحت إشراف هندسى ولم يتم تنفيذ القرار وتم تحريرمحضر لعدم التنفيذ.

 

تم إخطار شركات المرافق لقطع خدماتها عن العقار والتى استجابت على الفور وتم رفع جميع الأنقاض بالتنسيق مع الإداره المركزية للنظافة والتجميل وفتح الشارع لمرور المشاه والسيارات.

1
 

 

2
 

 

3
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شكاوى من سرقة أغطية البالوعات بشوارع منطقة سموحة فى الإسكندرية

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

محافظة الاسكندرية

انهيار عقار

وسط الاسكندرية



لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن منظومة استخراج بطاقات التموين الجديدة بالموبايل

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن منظومة استخراج بطاقات التموين الجديدة بالموبايل

"مفوضى الإدارية العليا" توصى بإلزام المدارس بلوائح داخلية تحدد المصروفات

"مفوضى الإدارية العليا" توصى بإلزام المدارس بلوائح داخلية تحدد المصروفات

فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده

فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده

بالخطوات.. كيف تحذف الرسائل المرسلة على واتس آب بعد 7 أيام من إرسالها؟

بالخطوات.. كيف تحذف الرسائل المرسلة على واتس آب بعد 7 أيام من إرسالها؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة