انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية بدون إصابات

شهدت محطة الرمل وسط الاسكندرية، انهيارا جزئيا بأحد العقارات حيث تبين أنه مكون من دور أرضى و محلات وثلاثة أدوار علوية وهو عقار خال من السكان.

وأشار المهندس على مرسى، رئيس حى وسط، إلى أن المحل بالدور الأرضى لم ينهار وتلاحظ انهيار كامل لواجهة ومدخل العقار على سيارة ملاكى كانت تقف أسفل العقار.

وأشار رئيس الحى فى تصريحات صحفية، إلى أنه بالرجوع لسجلات الحى تبين أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 44 / 2005 والقاضى بإجراء ترميم شامل تحت إشراف هندسى ولم يتم تنفيذ القرار وتم تحريرمحضر لعدم التنفيذ.

تم إخطار شركات المرافق لقطع خدماتها عن العقار والتى استجابت على الفور وتم رفع جميع الأنقاض بالتنسيق مع الإداره المركزية للنظافة والتجميل وفتح الشارع لمرور المشاه والسيارات.







