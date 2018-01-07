انقطاع الكهرباء عن قرى خط السحايت بكفر الشيخ

انقطاع الكهرباء عن قرى خط السحايت بكفر الشيخالأحد، 07 يناير 2018 07:01 ص
انقطاع الكهرباء - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تعاني قرى خط السحايت من انقطاع الكهرباء على مدى3 أيام لم تصل فيها الكهرباء إلا 3ساعات، بينما باتت القرى فى ظلام بسبب انقطاع الكهرباء ومنها قرى كوم شيخ العرب والكرسة ونمرة 3 والأوقاف والحندقوقة وأم الشعور وعزبة سعد والدوار وشرق البنوان و190 والشراقوة وأم شحاتة ورغم الشكاوى العديدة لم يتحرك أحد من المسئولين بالكهرباء.
قال خالد عجور، أعمال حرة، تقدمنا بشكاوى لوزيرالكهرباء والمهندسة رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وأكدنا فيها أن ما يحدث يجعلنا نعيش فى القرون الوسطى، رغم التقدم الذى تشهده مصر حاليا.
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