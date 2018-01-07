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انتهاء احتفالات عيد الميلاد فى كنيسة مار جرجس بمدينة كفر الشيخ

الأحد، 07 يناير 2018 02:25 ص
انتهاء احتفالات عيد الميلاد فى كنيسة مار جرجس بمدينة كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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انتهت الاحتفالات بكنيسة مار جرجس بغرب مدينة كفر الشيخ وهى المرة الأولى منذ 20 عاماً أن يتواجد محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن فى كنيسة مار جرجس بكفر الشيخ، ومن المعتاد حضور القداس والصلاة فى كنيسة مار جرجس بمدينة دسوق، ونظراً لحضور الأنبا بيشوى مطران كفرالشيخ ودمياط والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة وسكرتير المجمع المقدس، وهى من المرات القليلة يتواجد عضو المجمع المقدس لترأس القداس، أما كنيسة مار جرجس بدسوق ترأس القداس القمص بطرس بطرس وكيل عام مطرانيه كفر الشيخ وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية وراعى كنيسة مار جرجس بدسوق والقمص بيشوى بطرس بطرس راعى كنيسة مارجرجس بدسوق.

 

وتميز الإحتفالهذات العام بكنيستي مار جرجس بدسوق وكفر الشيخ تواجد عدد كبير من المسلمين أثناء القداس والصلاة يقدمون التهاني ويقدمون الورود للمسيحيين احتفالاً بعيد الميلاد المجيد

محافظ كفر الشيخ والانبا بيشوي ومدير الامن ورئيس جامعة كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ والانبا بيشوي ومدير الامن ورئيس جامعة كفر الشيخ

 

الانبا بيشوي والشيخ أشرف النجار مدير المنطقة الازهرية
الانبا بيشوي والشيخ أشرف النجار مدير المنطقة الازهرية

 

الإحتفال بالورود بعيد الميلاد
الإحتفال بالورود بعيد الميلاد

 

تقديم الورود خلال الاحتفال بعيد الميلاد
تقديم الورود خلال الاحتفال بعيد الميلاد

 

جانب من تقديم التهاني بعيد الميلاد
جانب من تقديم التهاني بعيد الميلاد

 

رئيس جامعة كفر الشيخ يقدم التهنئة للأنمبا بشوي
رئيس جامعة كفر الشيخ يقدم التهنئة للأنمبا بشوي

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تقدم التهنئة لأنمبا بيشوي
وكيل تعليم كفر الشيخ تقدم التهنئة لأنمبا بيشوي

 

جانب من تقديم التهنئة للأقباط
جانب من تقديم التهنئة للأقباط

 

الشيخ سعد الفقي والقس بسطاروس نظمي
الشيخ سعد الفقي والقس بسطاروس نظمي

 

محافظ كفر الشيخ و سكرتير المجمع المقدس من كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ و سكرتير المجمع المقدس من كفر الشيخ

 

جانب من اللقاء بين الانبا بيشوي والمستشار العسكري
جانب من اللقاء بين الانبا بيشوي والمستشار العسكري

 

مدير أمن كفر الشيخ والأنبا بيشوي
مدير أمن كفر الشيخ والأنبا بيشوي

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 


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