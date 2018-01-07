انتشار سيارات الانتشار السريع والمرور بمحاور الجيزة لتأمين احتفالات عيد الميلاد

انتشار سيارات الانتشار السريع والمرور بمحاور الجيزة لتأمين احتفالات عيد الميلادالأحد، 07 يناير 2018 01:59 م
سيارات الانتشار السريع-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة حواجز حديدية بمحيط الكنائس، لعمل حرم آمن و تفتيش أى سيارات متروكة بالشوراع، بالتنسيق مع الحماية المدنية بالجيزة و تم تكثيف الخدمات بالطرق للعمل على تسيير الحركة المرورية والحد من الكثافات خلال إجازة عيد الميلاد بمحيط المنتزهات و الحدائق و المراسى النيلية.
و عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات بجميع المناطق على مستوى المحافظة بالتنسيق مع خدمات الأمن العام، للمعاونة في تسهيل الحركة المرورية و انتشار سيارات مجموعات الانتشار السريع والدراجات البخارية لتعزيز قوة الدورية الراكبة أعلى طريق محور صفط اللبن و محور عرابى و الطرق الشمالية و الجنوبية بالمحافظة.
وانتشرت وحدات إدارة المرور على جميع المحاور المرورية والمناطق ذات الكثافة المرورية العالية ومناطق المتنزهات، التى من أهمها "حديقة الحيوان، الأورمان، المنطقة الأثرية بالهرم، مراسي المراكب والبواخر النيلية" وكافة الحدائق والمتنزهات العامة و تم توزيع كل قوة الضباط العاملين بالإدارة العامة لمرور الجيزة، بمن فيهم ضباط الأعمال الإدارية والأفراد والمجندون، بتلك المناطق بالقدر اللازم والكافي لإحكام السيطرة المرورية بكافة محاور المحافظ
و قامت إدارة المرور بإحكام السيطرة على كافة "مواقف سيارات الأجرة للمحافظات، بـ"موقف المنيب" وتعزيزها بخدمات سرية من قسم مباحث المرور لمنع استغلال السائقين للركاب وكذلك الأمر لإحكام السيطرة المرورية على جميع مواقف الأجرة السرفيس "الميكروباص" لتأمين تحرك وركوب المواطنين خلال فترة إجازة أعياد الميلاد .
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