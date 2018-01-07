اليوم.. البورصة المصرية إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد





كتب هانى الحوتى





حددت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد، إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الاثنين الموافق 8 يناير.

وكان رأس المال السوقى للبورصة المصرية، قد ربح نحو 2.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 828.536 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 0.3% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 403.161 مليار جنيه إلى 396.942 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.5%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.878 مليار جنيه إلى 224.093 مليار جنيه بنسبة زيادة 1%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 625.039 مليار جنيه إلى 621.035 مليار جنيه بنسبة تراجع 0.6%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 351 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 340 ألف سند تقريباً.