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اليابان تعتزم التخلص من المراحيض "البلدى" قبل 2020

الأحد، 07 يناير 2018 05:12 م
اليابان تعتزم التخلص من المراحيض "البلدى" قبل 2020 المراحيض فى اليابان


كتب: هانى محمد
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قررت سلطات اليابان المعروفة بمراحيضها المتطورة جدا، التخلص من "الحمامات البلدى" التى لا تزال قائمة فى الكثير من المواقع السياحية لاستبدالها بأخرى تمهيدا لدورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو عام 2020.

وقالت هيئة السياحة اليابانية، حسب ما نشرت "فرانس برس"، إن هذا التدبير يطال حوالى 40% من المنشآت الصحية فى 4000 موقع.

وقررت السلطات اليابانية تغطية ثلث تكلفة تبديل المراحيض بأخرى أكثر حداثة على الطريقة اليابانية مع مياه مشطفة وصفائح تسخين، وذلك بغية تخصيص أفضل استقبال لملايين الزوار المرتقب.

وبيّن استطلاع للرأي أجرته شركة "توتو" لصناعة المراحيض أن أكثر من 8 سياح أجانب من أصل 10 يفضلون المراحيض الغربية الطراز، حيث يمكن الجلوس على كراس، وفق ما صرح أكيهيكو ياماكوشي، المسؤول في هيئة السياحة لوكالة "فرانس برس".

وأضاف ياماكوشي: "نطمح إلى استضافة 40 مليون زائر سنة 2020 (في مقابل 24 مليونا سنة 2016)، ونتمنى أن يستمتعوا بإقامتهم في بلدنا".

وبعض السياح لا يعرفون كيف يستخدمون التجهيزات التقليدية، في حين يعتبرها آخرون غير صحية، بحسب أكيهيكو ياماكوشي الذي أشار إلى أن هذا التدبير سيعود بالنفع أيضا على كبار السن. 


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