"الوطنية للصحافة": علاوة العمال والإداريين بالمؤسسات القومية غدا بأثر رجعى





كتب محمد السيد





أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة،أن الهيئة تبدأ، غدا الإثنين، إجراءات صرف العلاوة للعمال والإداريين بالمؤسسات الصحفية القومية بنسبة 10٪‏ بأثر رجعي اعتبارا من يوليو الماضي.



وكانت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، أصدرت القرار رقم 10 بحصول رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء التحرير ورؤساء الأقسام وجميع المحررين على موافقة مسبقة من الهيئة للسفر لعدد من الدول وهى: "لبنان وسوريا وفلسطين وتركيا والسودان واليمن وليبيا"، وذلك فى حالة السفر بصفة رسمية باسم المؤسسة.



